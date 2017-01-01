В Запорожье умерла девушка, которую поджег жених

У девушки было 90% ожогов тела, после того как в начале июля ее возлюбленный облил ее бензином и поджег.

Анастасия Ковалева, которую 9 июня поджег жених, умерла во время второй операции по пересадке кожи. Об этом сообщает портал Акцент в четверг, 11 июля.

Сердце 22-летней девушки остановилось, и медики не смогли запустить его снова. За жизнь девушки боролись врачи ожогового центра Запорожской больницы №5, но травмы были настолько серьезными, что они не делали никаких прогнозов.

Суть операции, во время которой девушка скончалась, состояла в том, что медики чистили ее кожу и накладывали временную свиную кожу, чтобы избежать интоксикации организма.

Напомним, что 2 июля 28-летний жених девушки Виталий Чайковский облил ее бензином и поджег. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сумской области пенсионерка совершила акт самосожжения и погибла от множественных ожогов.

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