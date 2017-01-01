Итоги 10 июля: Истерика Зеленского и саркофаг в ЧАЭС

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский устроил разнос чиновнику в Борисполе; ЧАЭС получила новый саркофаг. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Климкин рассказал Зеленскому, как общаться с Путиным

Президенту Владимиру Зеленскому следует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только в присутствии западных партнеров Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

По словам главы МИД, в каком именно формате будет проходить возможная встреча – в нормандском (Франция, Германия, Украина, Россия) или при участии США и стран ЕС, еще можно обсудить, но то, что “друзья Киева“ должны присутствовать, это обязательное условие.

Зеленский со скандалом выгнал чиновника со встречи

Президент Владимир Зеленский в ходе заседания выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

“Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то про человека, который очень много кричит. Я в своем возрасте, мне 42 года, видел очень много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член Батькивщины, секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по ч. 3 ст.142 УК Украины Разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений... Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - еxit. Идите“, - сорвался Зеленский.

Когда Годунок начал спорить, президент добавил: “Exit ... Иди гуляй, Господи“.

“Ща позвоню Баканову (руководитель СБУ - ред.) по поводу этого черта. Смс-ки, он говорит“ – сказал Зеленский по-русски, когда все начали расходиться.

Годунок будет судиться с Зеленским, чиновник хочет потребовать компенсации за моральный ущерб. Соцсети активно с сарказмом комментируют инцидент - поругавшийся с Зеленским чиновник голосовал за “честного преЗЕдента.

Украина покинула топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией

На фоне впервые зафиксированной за год дефляции Украина покинула топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией. С показателем годовой инфляции в 9% Украина делит 22-24-е место. При этом страна остается "лидером" по уровню инфляциив Европе.

На ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг

Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. Отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.

Назначен новый глава Киевской облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский назначил нового губернатора Киевской области. Новым главой Киевской ОГА стал Михаил Бно-Айриян. Зеленский подписал соответствующий указ и выдал Бно-Айрияну удостоверения во время визита в Борисполь.

Зеленский призвал усилить активность ВСУ после обстрела на Донбассе

На Донбассе обстреляли колонну с губернатором Донецкой области Павлом Кириленко. В районе южной окраины Гранитного из ПТРК был подбит грузовик КрАЗ с военными. В результате один военнослужащий погиб, еще один военный получил ранения средней тяжести.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.