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Минобразования назвало даты проведения ВНО в 2020 году

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Основная сессия пройдет с 21 мая 2020.
Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля
Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля
aif.ru

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Министерство образования и науки утвердило график проведения внешнего независимого тестирования в 2020 году. Основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.

Об этом говорится в приказе Минобразования №947 от 9 июля 2019.

Согласно документу, ВНО в 2020 году состоится:

математика - 21 мая;

украинский язык и литература - 26 мая;

физика - 28 мая;

испанский, немецкий, французский языки - 1 июня;

английский язык - 2 июня;

история Украины - 4 июня;

биология - 9 июня;

география - 11 июня;

химия - 15 июня.

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Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля по 24 марта 2020 года. До 30 апреля зарегистрированные лица смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будут указаны место и время сдачи теста.

Как сообщалось, в июне 2018 во Львове министра образования отказались пускать в школу.

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Теги: образование, ВНО, Минобразования
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