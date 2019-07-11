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Зеленский залез на купол ВРУ: "Ждет просьбы электората", шутят соцсети

Комментариев: 3
В сети тут же стали комментировать странные кадры.
Зеленский залез на купол ВРУ: "Ждет просьбы электората", шутят соцсети
© соцсети
Фото 1/5
  • Граждане теряются в догадках о цели таких действий президента
  • Граждане теряются в догадках о цели таких действий президента
  • Граждане теряются в догадках о цели таких действий президента
  • Граждане теряются в догадках о цели таких действий президента
  • Граждане теряются в догадках о цели таких действий президента
Зеленский залез на купол ВРУ: "Ждет просьбы электората", шутят соцсети
Граждане теряются в догадках о цели таких действий президента
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В Киеве на крыше здания Верховной Рады заметили и сфотографировали президента Украины Владимира Зеленского 

Соответствующие фото опубликованы в соцсетях, пользователи активно комментируют оригинальность и активность нового главы государства.

“Свадьбы, детские праздники, корпоративы в Верховной Раде. Дорого“, “Зеленский залез на купол Верховной Рады. Какого черта он туда залез?“ – говорится в подписях к снимкам.

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“Золотые купола душу радуют?“, “А может Саакашвили продолжает бегать“, “Алло, Баканов, где закладка?“, “Он слез уже или ждет просьбы электората. Веселый парень“, “Вертолет и миллион долларов не требует?“, “Не фонтанами єдиними... Нова фішечка чи новий ЗЕролик знімається?“, “А ти прикинь колись дружкам розказати, шо ти на самому куполі Верховної Ради нюхав свіже повітря столиці“, “То точно він? Ганьба! Люди,кого Ви вибрали!“ – пишут в сети.

Напомним, что 10 июля президент успел побывать с рабочей поездкой в Борисполе, на ЧАЭС и в Припяти. При этом Владимир Зеленский в ходе заседания выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

После чего Годунок заявил, что будет судиться с Зеленским, чиновник хочет потребовать компенсации за моральный ущерб. Соцсети активно с сарказмом комментируют инцидент - поругавшийся с Зеленским чиновник голосовал за “честного преЗЕдента.

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Теги: Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, купол, президент
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Комментариев (5)
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designandrey65    11.07.2019, 09:35
Оценка:  +1
designandrey65
Президент с шармом,,что тут плохого? Это лучше чем чопорные надутые индюки, попередныки...
Ira0956    11.07.2019, 09:35
Оценка:  -2
Ira0956
Нанюхался и обкурился
Ira0956    11.07.2019, 09:34
Оценка:  -2
Ira0956
Военная мощь Украины, экономическая мощь Украины, а также все остальные, оставшиеся от Украины мощи, будут выставлены в Киево-Печерской лавре.
MATROS    11.07.2019, 09:26
Оценка:  +3
MATROS
Украинцы разделились: одни настаивают на том, что народных депутатов нужно вешать, другие требуют ограничиться расстрелом!!!
Котофунтик    11.07.2019, 09:19
Оценка:  -3
Котофунтик
Таки хочет стать Властелином вселенной)))А то -младший Добкин,младший Добкин)))Вот у Зе масштаб глюков!))))
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