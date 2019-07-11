Зеленский залез на купол ВРУ: "Ждет просьбы электората", шутят соцсети

В сети тут же стали комментировать странные кадры.

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В Киеве на крыше здания Верховной Рады заметили и сфотографировали президента Украины Владимира Зеленского

Соответствующие фото опубликованы в соцсетях, пользователи активно комментируют оригинальность и активность нового главы государства.

“Свадьбы, детские праздники, корпоративы в Верховной Раде. Дорого“, “Зеленский залез на купол Верховной Рады. Какого черта он туда залез?“ – говорится в подписях к снимкам.

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“Золотые купола душу радуют?“, “А может Саакашвили продолжает бегать“, “Алло, Баканов, где закладка?“, “Он слез уже или ждет просьбы электората. Веселый парень“, “Вертолет и миллион долларов не требует?“, “Не фонтанами єдиними... Нова фішечка чи новий ЗЕролик знімається?“, “А ти прикинь колись дружкам розказати, шо ти на самому куполі Верховної Ради нюхав свіже повітря столиці“, “То точно він? Ганьба! Люди,кого Ви вибрали!“ – пишут в сети.

Напомним, что 10 июля президент успел побывать с рабочей поездкой в Борисполе, на ЧАЭС и в Припяти. При этом Владимир Зеленский в ходе заседания выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

После чего Годунок заявил, что будет судиться с Зеленским, чиновник хочет потребовать компенсации за моральный ущерб. Соцсети активно с сарказмом комментируют инцидент - поругавшийся с Зеленским чиновник голосовал за “честного преЗЕдента.