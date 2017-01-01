Никакого солнца: синоптики обнародовали неожиданный прогноз

В Украине сегодня дождливо во всех областях.

Синоптики прогнозируют сегодня по всей территории Украины кратковременные дожди. Гроз и шквалов сегодня не будет, передает Укргидрометцентр.

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На западе Украины уже стандартно кратковременные дожди на протяжении всего дня. Воздух прогреется от +18 до +21 градусов по Цельсию.

На востоке сегодня также дожди на протяжении дня. На термометре +17…+23 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают кратковременные дожди. Несмотря на то, что небо на протяжении дня будет затянуто облаками, столбик термометра поднимется до максимальной отметки +25 градусов.

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На севере Украины также прогнозируют дожди. На улице +17…+20 градусов.

В Центральной Украине сегодня тоже дожди. Воздух прогреется от +18 до +22 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня тоже дожди. На термометре +18…+20 градусов.

Напомним, в Украине существенно похолодает. Синоптики обещают существенное снижение температуры.