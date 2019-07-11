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“Иди гуляй”: политтехнолог раскритиковал высказывание Зеленского

Комментариев: 8
Эксперт считает, что подобного рода высказывания обернутся против него самого.
Политтехнолог раскитиковал Зеленского
Политтехнолог раскитиковал Зеленского
Скриншот видео

Известный политтехнолог Дмитрий Раимов раскритиковал поведение и высказывание Владимира Зеленского в Борисполе во время ссоры с секретарем горсовета Ярославом Годунком. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

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Эксперт заметил, что скандальный секретарь Бориспольского горсовета Годунок использовал визит президент с целью пиара политсилы, которую он представляет.

Первое, что он там говорил, что мы боремся за детей и требуем финансирования - это предвыборный проект одной из партий, - отметил политтехнолог.

Между тем, Зеленский, по словам политтехнолога, повел себя в этой ситуации некорректно и неправильно.

Больше всего мне не понравилась фраза, которую он сказал в конце: “Иди гуляй, Господи”. Это недопустимое выражение для Президента. Конечно, можно сказать, что Президент повел себя правильно, или что мы ждем от него таких грубых слов. Но сейчас позиция людей очень двоякая и неоднозначная. Имеет ли чиновник с криминалом право на мандат? Но имеет ли Президент право себя так вести? Лично я считаю, что Президент сделал ошибку. Могу поспорить, что через некоторое время это обернется против него, - заявил Дмитрий Раимов.

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Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко “отжал“ у города больницу.

 

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Теги: Дмитрий Раимов, политтехнолог, Зеленский, Годунок
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Комментариев (9)
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Колишній-східняк    11.07.2019, 10:59
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Этими же словами, а может и похуже,будут провожать Зелю. Может, и не в очень далёком будущем.
Бигсэм    11.07.2019, 10:50
Оценка:  +2
Бигсэм
Хам, истеричка и трус.
Lyonya-Space    11.07.2019, 10:20
Оценка:  -2
Lyonya-Space
.... и полетела причка к Солнцу всё више и више.... а затем обожгла свои крылья и упала на дно самого глубокого ущелья!
wnt    11.07.2019, 09:55
Оценка:  +3
wnt
А слабо Зеленскому так же наорать, нахамить и выгнать из зала, например, Мураева, Вилкула, Бойко или Медведчука с Коломойским!? А орать на секретарей шестерок - это дело нехитрое..тем более ради предвыборного пиара.
Хулиганка*    11.07.2019, 10:52
Оценка:  +3
Хулиганка*
А почему не дефективного парубия с луценко?
T-REX2    11.07.2019, 09:53
Оценка:  +5
T-REX2
надо было:"Сударь, не соблаговолите ли Вы пойти в направлении ближайшего мужского полового органа. Вас там уже ждут"
wnt    11.07.2019, 09:57
Оценка:  +6
wnt
Как публично, на камеру, выгоняли или выводили чиновников из зала, мы уже видели и раньше. И что?
T-REX2    11.07.2019, 10:03
Оценка:  +3
T-REX2
и я о том.сначала расстрелять,а потом,если невиновен,посмертно амнистировать-смотри и толк будет
Колишній-східняк    11.07.2019, 11:01
Оценка:  +1
Колишній-східняк
wnt - а напомни-ка, кого и когда?
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