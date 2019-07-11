“Иди гуляй”: политтехнолог раскритиковал высказывание Зеленского

Эксперт считает, что подобного рода высказывания обернутся против него самого.

Известный политтехнолог Дмитрий Раимов раскритиковал поведение и высказывание Владимира Зеленского в Борисполе во время ссоры с секретарем горсовета Ярославом Годунком. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

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Эксперт заметил, что скандальный секретарь Бориспольского горсовета Годунок использовал визит президент с целью пиара политсилы, которую он представляет.

Первое, что он там говорил, что мы боремся за детей и требуем финансирования - это предвыборный проект одной из партий, - отметил политтехнолог.

Между тем, Зеленский, по словам политтехнолога, повел себя в этой ситуации некорректно и неправильно.

Больше всего мне не понравилась фраза, которую он сказал в конце: “Иди гуляй, Господи”. Это недопустимое выражение для Президента. Конечно, можно сказать, что Президент повел себя правильно, или что мы ждем от него таких грубых слов. Но сейчас позиция людей очень двоякая и неоднозначная. Имеет ли чиновник с криминалом право на мандат? Но имеет ли Президент право себя так вести? Лично я считаю, что Президент сделал ошибку. Могу поспорить, что через некоторое время это обернется против него, - заявил Дмитрий Раимов.

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Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко “отжал“ у города больницу.