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Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

Комментариев: 2
Премьер-министр считает, что можно существенно сократить количество министерств.
Гройсман предложил сократить 8 министерств
Гройсман предложил сократить 8 министерств
kmu.gov.ua

С целью оптимизации работы количество министерств в Украине целесообразно сократить с 20 нынешних до 12. Об этом заявил Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств, - ред). Рост количества министерств - это потеря качества их работы, - заявил Гройсман.

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Между тем, в ведомстве пока не уточнили, какие именно министерства планируется сократить. Не уточняется также в какие сроки планируется реформация Кабинета Министров Украины.

Напомним, в Украине проведут мониторинг наркотической и алкогольной ситуации. Украинское правительство приняло постановление о проведении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в стране.

 

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Теги: Кабмин, Гройсман, министерства
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    11.07.2019, 10:14
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Что-то после выборов и перед выборами он резко поменялся, стал уменьшителем депутатов ВР, делителем министерств...
Как же хочется остаться...
T-REX2    11.07.2019, 10:05
Оценка:  +4
T-REX2
надо создать министерство министерств по работе с министерствами
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