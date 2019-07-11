Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

Премьер-министр считает, что можно существенно сократить количество министерств.

С целью оптимизации работы количество министерств в Украине целесообразно сократить с 20 нынешних до 12. Об этом заявил Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств, - ред). Рост количества министерств - это потеря качества их работы, - заявил Гройсман.

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Между тем, в ведомстве пока не уточнили, какие именно министерства планируется сократить. Не уточняется также в какие сроки планируется реформация Кабинета Министров Украины.

Напомним, в Украине проведут мониторинг наркотической и алкогольной ситуации. Украинское правительство приняло постановление о проведении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в стране.