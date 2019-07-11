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В Харькове восстановили снесенный активистами памятник Жукову

Комментариев: 32
Пользователи сети активно комментируют восстановление памятника советскому маршалу.
Мнения комментаторов разделились
Мнения комментаторов разделились
facebook.com/gennadykernes

В Харькове вернули на место памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook.

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“Как и обещал – сегодня вернули на место“, - написал городской председатель и выложил фото восстановленного памятника.

Мнения комментаторов по этому вопросу разделились. Одни приветствовали такое решение власти, другие недоумевали, зачем вернули запрещённый законом памятник.

Также юзеры отмечали, что лучше бы Кернес выделил деньги на ремонт жилищного фонда или навел порядок в транспортной отрасли.

Как сообщалось 5 июня, активистам за разрушение бюста Жукова в Харькове грозит 5 лет тюрьмы.

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Теги: памятник, Кернес, Жуков, Харьков
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Комментариев (32)
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Антибес    11.07.2019, 11:08
Оценка:  -2
Антибес
Активистов нужно рихтовать по их черепушкам чем-нибудь тяжёлым.Возможно тогда они поумнеют,после трепанации черепа.Не факт,конечно,но надежда есть.Ну а нет,то тогда у них останется последний шанс.Аутопсия.
Woodbrother    11.07.2019, 11:09
Оценка:  0
Woodbrother
Хайль путин ! Зиг хайль !
Антибес    11.07.2019, 11:05
Оценка:  -3
Антибес
Радует что Харьков не стал нацистским.Нацистов там всегда уничтожали как бешеных собак.
Woodbrother    11.07.2019, 11:07
Оценка:  +1
Woodbrother
Ваша россия стала нацистской. Начинайте себя уничтожать прямо сейчас.
Антибес    11.07.2019, 11:10
Оценка:  -2
Антибес
Старушка,я не в России живу,а в Украине.Так что ходи и оглядывайся.Тебе в любой момент могут"отпустить грехи".Не переживай,ты даже ничего не почувствуешь,если что... ;-)
Letohradek    11.07.2019, 11:10
Оценка:  0
Letohradek
Это верно! Глав-нациста лишили возможности ходить ногами. Ошибку снайпера нужно исправлять! Бешеная собака должна быть уничтожена!
Letohradek    11.07.2019, 11:00
Оценка:  -1
Letohradek
Реваншисты нагло издеваются над Украиной! Теперь придется валить Кернеса ...
Хулиганка*    11.07.2019, 11:01
Оценка:  -1
Хулиганка*
ты, майдаунная кастрюля, навалить можешь только кучу .
Letohradek    11.07.2019, 11:03
Оценка:  0
Letohradek
Лара, все, чего ты достигла в своей жизни, так это лечь под негра А в политике ты тупица, при чем ватоголовая
Boxerogos    11.07.2019, 10:56
Оценка:  -3
Boxerogos
Нет,старушка.Я люблю Украину и желаю ей добра.А вот ты и прочие мрази,являются врагами Украины,а потому подлежите уничтожению.Как раковая опухоль.Вам,тварям,недолго осталось безнаказанно беспредельничать.Аминь.
Woodbrother    11.07.2019, 11:07
Оценка:  +1
Woodbrother
Такое ощущение, что аргентинская мука добралась таки до вашего ольгино.
Lyonya-Space    11.07.2019, 10:54
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Па мацква-ченелам всегда говорят что Битл-ов хароший, и он пабедил вайну, поэтому раша боты тут так беснуется! А какова цена победы? - не рассказывают! В раше даже памятники великому Сталину ставят... Что взять с убогих?...
Хулиганка*    11.07.2019, 11:00
Оценка:  0
Хулиганка*
убогие - это твои херои, которые по схронам прятались, кстати, готовьте схроны, скоро быдло в стойло загонять будут.
Хулиганка*    11.07.2019, 10:54
Оценка:  -2
Хулиганка*
Супер! Молодцы!
Лежать, банлеры!!!!
Бигсэм    11.07.2019, 10:47
Оценка:  -5
Бигсэм
Маршал Победы над нацистами - понятно, почему сегодняшние нацисты беснуются.
Woodbrother    11.07.2019, 10:49
Оценка:  +4
Woodbrother
Он сам от нациста ничем не отличался. Был даже хуже чем нацист. Нацисты своих солдат не посылали явно на убой и мясом не воевали.
Boxerogos    11.07.2019, 10:45
Оценка:  -7
Boxerogos
Активистам,этим проплаченным выблядкам,нужно не 5 лет давать,а каждому по 5 пуль из ПМ,или ТТ в их тухлый ливер и порожнюю голову.Тогда будет порядок.
Woodbrother    11.07.2019, 10:48
Оценка:  +4
Woodbrother
Начинайте с себя.
толян04    11.07.2019, 10:28
Оценка:  +2
толян04
у рагулья массовый разрыв пуканов.
Woodbrother    11.07.2019, 10:31
Оценка:  +2
Woodbrother
Ужас, что у вас там в ольгино вторится. Сочуствую.
толян04    11.07.2019, 10:34
Оценка:  -1
толян04
шла бы ты на х у й старая бл ят ь из из черновцов со своим ольгино и прочим
Woodbrother    11.07.2019, 10:42
Оценка:  +3
Woodbrother
толян04 - из вас потекла вонючая российская культурка. В сортир сходили бы. Не эстетично ведь.
Бигсэм    11.07.2019, 10:45
Оценка:  -6
Бигсэм
Дубовый Буратино, если у тебя нет, попроси у кого-нибудь пистолет и почисти его - все дышать легче станет.
толян04    11.07.2019, 10:49
Оценка:  -1
толян04
аксэптиха я тебе выше уже сказал что тебе надо сделать.
Woodbrother    11.07.2019, 10:28
Оценка:  +1
Woodbrother
Памятник мяснику и серийному убийце опять поставили на постамент - позорище жуткое .
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