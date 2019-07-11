В Харькове восстановили снесенный активистами памятник Жукову

Пользователи сети активно комментируют восстановление памятника советскому маршалу.

В Харькове вернули на место памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook.

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“Как и обещал – сегодня вернули на место“, - написал городской председатель и выложил фото восстановленного памятника.

Мнения комментаторов по этому вопросу разделились. Одни приветствовали такое решение власти, другие недоумевали, зачем вернули запрещённый законом памятник.

Также юзеры отмечали, что лучше бы Кернес выделил деньги на ремонт жилищного фонда или навел порядок в транспортной отрасли.

Как сообщалось 5 июня, активистам за разрушение бюста Жукова в Харькове грозит 5 лет тюрьмы.