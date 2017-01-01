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Рада рассмотрит Избирательный кодекс и отставку Климкина

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Кроме того, депутаты заслушают отчет ВСК по делу Гандзюк и закон об ужесточении ответственности за насилие в отношении детей.
Рада возьмется за Избирательный кодекс и снова попробует уволить Климкина
Рада возьмется за Избирательный кодекс и снова попробует уволить Климкина
УНИАН

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Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса и отставку главы Министерства иностранных дел Павла Климкина. Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Лига.

На утреннем заседании депутаты закончат рассмотрение более 4600 поправок к кодексу с открытыми списками и выйдут на голосование.

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Во втором чтении нардепы планируют заслушать отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Нардепам предстоит рассмотреть закон об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних лиц.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин понадеялся, что данный законопроект будет принят, поскольку, по его мнению, он направлен на “защиту будущего нашей страны“.

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Также планируется рассмотрение проекта постановления об увольнении Климкина с поста главы МИД и назначении на его должность заместителя главы Офиса президента Украины Вадима Прийстако. Это будет уже третьей попыткой уволить Климкина. 

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский зачем-то взобрался на купол Верховной Рады.

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Теги: Рада, законы, Избирательный кодекс, Гандзюк, Климкин
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