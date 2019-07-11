Тимошенко пришла на NewsOne и прокомментировала телемост с РФ

Лидер Батькивщины пришла на телеканал NewsOne и отреагировала на телемост с РФ.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко прокомментировала телемост NewsOne с российским каналом Россия-24. Интересно, что сделала она это в эфире того же канала NewsOne, передает znaj.ua.

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Тимошенко отметила, что пришла на эфир только по той причине, что канал отказался от проведения телемоста с федеральным каналом России.

Он (телемост, - ред.) существенно ослабил бы Украину во время войны. Мы не можем этого делать, когда идут открытые боевые действия. Хорошо, что вы отменили этот телемост, - заявила Тимошенко.

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Политик отметила, что сегодня Украину нужно максимально защищать от посягательств со стороны России. Это особенно касается информационного пространства. Между тем, она отметила, что свобода слова всегда будет приоритетом Батькивщины. Партия всегда будет осуждать все нападки на СМИ.

Напомним, телемост Киев-Москва пройдет в пятницу. Украино-российский телемост обещают показать в эту пятницу на российском ТВ.