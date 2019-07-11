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Тимошенко пришла на NewsOne и прокомментировала телемост с РФ

Комментариев: 3
Лидер Батькивщины пришла на телеканал NewsOne и отреагировала на телемост с РФ.
Тимошенко отреагировала на телемост
Тимошенко отреагировала на телемост
https://www.facebook.com/pg/YuliaTymoshenko

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко прокомментировала телемост NewsOne с российским каналом Россия-24. Интересно, что сделала она это в эфире того же канала NewsOne, передает znaj.ua.

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Тимошенко отметила, что пришла на эфир только по той причине, что канал отказался от проведения телемоста с федеральным каналом России. 

Он (телемост, - ред.) существенно ослабил бы Украину во время войны. Мы не можем этого делать, когда идут открытые боевые действия. Хорошо, что вы отменили этот телемост, - заявила Тимошенко.

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Политик отметила, что сегодня Украину нужно максимально защищать от посягательств со стороны России. Это особенно касается информационного пространства. Между тем, она отметила, что свобода слова всегда будет приоритетом Батькивщины. Партия всегда будет осуждать все нападки на СМИ.

Напомним, телемост Киев-Москва пройдет в пятницу. Украино-российский телемост обещают показать в эту пятницу на российском ТВ. 

 

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Теги: телемост, Тимошенко, комментарий, информационное пространство
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    11.07.2019, 11:10
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Юля оттопыривает мизинчик так же как и овощ.
Lyonya-Space    11.07.2019, 11:14
Оценка:  0
Lyonya-Space
Отсидка даёт о себе знать..
Это как бывшего макоеда всегда можно вычислить.
Lyonya-Space    11.07.2019, 11:16
Оценка:  0
Lyonya-Space
Отсидка даёт о себе знать.
Это как бывшего 229 всегда можно узнать в толпе.
Lyonya-Space    11.07.2019, 11:09
Оценка:  0
Lyonya-Space
Баба дело толкует!
Da-Gabon    11.07.2019, 11:09
Оценка:  -1
Da-Gabon
Хорошо что запретили. Свобода слова всегда будет приоритетом ... Как то так. Без кастрюли не врубишься.
Lyonya-Space    11.07.2019, 11:11
Оценка:  0
Lyonya-Space
Убогим не понять!
Убогие только верят в сказки про депрессирующих червяков от вибрирующих ветряков!
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