Порошенко вызвали на допрос по делу "Кузни на Рыбальском" - Портнов

По информации Портнова, ГБР скоро проведет допрос экс-президента.

Портнов пригласил всех “благодарных граждан" встречать фигуранта на крыльце ГБР rbc.ua

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Петр Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Кузня на Рыбальском. Дата допроса - среда 17 июля, 9-30 утра.

Об этом на своей персональной странице в социальной сети написал адвокат Андрей Портнов.

Кроме того, он пригласил всех “благодарных граждан встречать фигуранта к этому времени на крыльце ГБР. Перечень вопросов, которые граждане смогут задать главному государственному преступнику опубликую сегодня чуть позже.“

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“Самому фигуранту необходимо подготовить предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта тёплых вещей в вертикальную полоску“, - с сарказмом резюмировал свой пост Андрей Портнов.

Также портнов сообщил: “На предстоящей неделе будем ходатайствовать об аресте активов и подробном допросе“.

Как сообщалось 2 июля, детективы Портнова готовы к поискам офшоров Порошенко в Панаме.