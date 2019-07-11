Туск назвал распад СССР благословением для украинцев

Президент Евросовета считает, что крах Советского союза был хорошим знаком и для россиян.

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Президент Европейского Совета Дональд Туск подтвердил, что крах СССР – это благословение и для украинцев, и для других постсоветских стран. Об этом он сказал во время визита в Батуми на конференцию "Европейский путь Грузии", передает "Сегодня".

Он считает, что распад Советского Союза - это хорошо также и для россиян, хотя и не объяснил, почему.

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"Распад Советского союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: крах СССР стал благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы. И также для русских", – заявил Туск.

Президент Евросовета напомнил, что в этом году в Европе отмечают "коллапс советского доминирования".

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Ранее президент США Дональд Трампа называл причину распада СССР. "Россия была Советским Союзом. Это Афганистан сделал ее Россией, потому что они разорились, сражаясь в Афганистане", – сказал он и добавил, что Москва поступила правильно, когда начала эту военную кампанию.

Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что сотрудничество с КГБ не является грехом.