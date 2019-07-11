Филарет прокомментировал свое интервью России-24

Говорит, что не ожидал такой отрицательной реакции в обществе и что "дает интервью всем, кто к нему обращается".

Почетный патриарх Филарет не ожидал, что его интервью российскому каналу Россия 24 вызовет такую негативную реакцию в обществе.

Об этом он заявил в интервью Громадскому в четверг, 11 июля.

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“Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Потому что я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии. Поэтому сейчас СМИ в большинстве направлены на уничтожение Киевского патриархата“, - сказал Филарет.

При этом он заявил, что “этому враждебному каналу дал информацию правдивую“, но, возможно, “ошибся в том, что дал интервью такому каналу“.

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“Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то кому, дал интервью, а другие обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал“, - подчеркнул Филарет.

Напомним, что ранее Филарет дал интервью телеканалу Россия-24, в котором рассказал о своих претензиях к полученному Украиной томосу. Почетный патриарх выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием томоса.