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Филарет прокомментировал свое интервью России-24

Комментариев: 5
Говорит, что не ожидал такой отрицательной реакции в обществе и что "дает интервью всем, кто к нему обращается".
Филарет рассказал об интервью каналу Россия 24
Филарет рассказал об интервью каналу Россия 24
facebook.com/PatriarchPhilaret

Почетный патриарх Филарет не ожидал, что его интервью российскому каналу Россия 24 вызовет такую негативную реакцию в обществе.

Об этом он заявил в интервью Громадскому в четверг, 11 июля.

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“Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Потому что я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии. Поэтому сейчас СМИ в большинстве направлены на уничтожение Киевского патриархата“, - сказал Филарет.

При этом он заявил, что “этому враждебному каналу дал информацию правдивую“, но, возможно, “ошибся в том, что дал интервью такому каналу“.

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“Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то кому, дал интервью, а другие обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал“, - подчеркнул Филарет.

Напомним, что ранее Филарет дал интервью телеканалу Россия-24, в котором рассказал о своих претензиях к полученному Украиной томосу. Почетный патриарх выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием томоса.

 

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Теги: Россия, УПЦ КП, киевский патриархат, Филарет Денисенко, Филарет
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Комментариев (5)
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T-REX2    11.07.2019, 12:36
Оценка:  -1
T-REX2
Как он поступил когда-то,так и с ним сейчас
s-e-r    11.07.2019, 12:21
Оценка:  -1
s-e-r
Запроданец.
nfhvyt    11.07.2019, 12:25
Оценка:  +2
nfhvyt
Да он уже и сам жалеет что продался, на старости лет хряку шоколадному.
Lyonya-Space    11.07.2019, 12:09
Оценка:  0
Lyonya-Space
Отмазка не зачётная.
Дром    11.07.2019, 12:20
Оценка:  +2
Дром
Да ладно, обманом отодвинули дедулю от кормушки, вот он и скулит на всю округу.
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