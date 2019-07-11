Хищения в армии: Производителя БПЛА подозревают в коррупции на 22 млн гривен

ООО “Меридиан Союз“ входит в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Полиция подозревает руководство завода “Меридиан“ , изготавливающего беспилотные авиационные комплексы для армии, в завладении 22 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что полиция с ноября 2018 года ведет расследование по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом) Уголвоного кодекса.

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В ходе досудебного расследования установлено, что 27 сентября 2018 года поступило письменное обращение генерального директора ООО “Меридиан Союз“ о факте возможного злоупотребления служебным положением руководства ОАО “Меридиан“ им. С.П. Королева с целью незаконного завладения денежными средствами предприятия.

Стоит отметить, Завод “Меридиан“ находится в Киеве на территории около 22,3 га, общая площадь зданий 160 тыс. кв м.

Одним из основных крупных акционеров общества является государство в лице концерна “Укроборонпром“ (ему принадлежит 50%+1 акция) и ООО “Меридиан Союз“ (принадлежат 40,0753% акций). На должности председателя правления ОАО “Меридиан“ им. Королева с 2002 года находится Вячеслав Проценко.

Как сообщалось 27 июня, фирму экс-начальника Генштаба обвинили в контрабанде запчастей для ЗРК из РФ.