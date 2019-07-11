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Хищения в армии: Производителя БПЛА подозревают в коррупции на 22 млн гривен

Комментариев: 2
ООО “Меридиан Союз“ входит в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.
Презентация украинского беспилотника Spectator. Фото: пресс-служба СНБО
Презентация украинского беспилотника Spectator. Фото: пресс-служба СНБО
rnbo.gov.ua

Полиция подозревает руководство завода “Меридиан“ , изготавливающего беспилотные авиационные комплексы для армии, в завладении 22 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что полиция с ноября 2018 года ведет расследование по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом) Уголвоного кодекса.

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В ходе досудебного расследования установлено, что 27 сентября 2018 года поступило письменное обращение генерального директора ООО “Меридиан Союз“ о факте возможного злоупотребления служебным положением руководства ОАО “Меридиан“ им. С.П. Королева с целью незаконного завладения денежными средствами предприятия.

Стоит отметить, Завод “Меридиан“ находится в Киеве на территории около 22,3 га, общая площадь зданий 160 тыс. кв м.

Одним из основных крупных акционеров общества является государство в лице концерна “Укроборонпром“ (ему принадлежит 50%+1 акция) и ООО “Меридиан Союз“ (принадлежат 40,0753% акций). На должности председателя правления ОАО “Меридиан“ им. Королева с 2002 года находится Вячеслав Проценко.

Как сообщалось 27 июня, фирму экс-начальника Генштаба обвинили в контрабанде запчастей для ЗРК из РФ.

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Теги: беспилотники, армия, хищения, Укроборонпром
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Комментариев (2)
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Woodbrother    11.07.2019, 12:12
Оценка:  0
Woodbrother
Беспилотники очень сильно мешают рассейским оккупантам. Надо их производство задушить на корню руками ЗЕ.
nfhvyt    11.07.2019, 11:30
Оценка:  -3
nfhvyt
Хищения в армии на 22 млн гривен -да ерунда, главное предотвратили основную угрозу - "Телемост".
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