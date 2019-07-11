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“Пропасть на 24 часа”: Украинцев предупредили об опасной игре

Комментариев: 3
Участникам опасной игры запрещено пользоваться мобильной связью.
Игру детям предлагают в сети
Игру детям предлагают в сети
depositphotos.com

Власти Эстонии предупредили, что в сети появилась новая игра, участниками которой становятся дети и подростки. Несколько лет назад это экстремальное развлечение было популярно в РФ, а сегодня ширится постсоветскими странами, передает Апостроф.

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Название игры говорит само за себя - “Пропасть на 24 часа”. Участникам игры запрещено пользоваться мобильной связью и кому-либо говорить о своем местонахождении. 

Участник выигрывает только в том случае, если за 24 часа его так и не найдут.

Молодые люди могли бы подумать, в каком состоянии их родители, сколько сил со стороны государственных служб отправляется на поиски. А ведь в это время кто-то действительно может нуждаться в помощи, - подчеркнул начальник патрульной службы отделения полиции Юхан Евонен. 

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Родителям пропавших детей стоит немедленно обращаться в полицию. По информации копов, детям предлагают сыграть в эту игру кураторы в социальных сетях, поэтому стоит тщательно проверять круг общения своего ребенка в соцсетях.

Напомним, дети в Киеве играют, бегая по крышам высоток. Дети резвились на крыше 9 этажа на Борщаговке.

 

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Теги: дети, опасная игра, пропасть на 24 часа
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Комментариев (3)
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Boxerogos    11.07.2019, 12:34
Оценка:  0
Boxerogos
Для Педи Пидоpoшенко,его подельников и всех их карманных"патриотов" необходимо изменить правила,назвав эту игру:"Пропасть на 24 часа под водой".
nfhvyt    11.07.2019, 11:27
Оценка:  0
nfhvyt
Эту игру необходимо популяризировать среди депутатов ВР.
lexusempire    11.07.2019, 11:49
Оценка:  0
lexusempire
только сроки поменять. надо исчезнуть не на 24ч, а пожизненно
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