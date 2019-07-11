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Рада завершила рассмотрение 4600 правок к Избирательному кодексу

Комментариев: 1
Рада отклонила все поправки и перешла к обсуждению проекта Избирательного кодекса.
Рада рассматривает Избирательный кодекс
Рада рассматривает Избирательный кодекс
УНИАН

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Верховная Рада на заседании 11 июля завершила рассмотрение всех 4568 поправок к проекту Избирательного кодекса (3112-1). Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рада отклонила все поправки и перешла к обсуждению проекта Избирательного кодекса. Ни одну из 4568 рассмотренных правок народные депутаты не поддержали.

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Согласно плану работы над документом, озвученному спикером Андреем Парубием, народным депутатам предстоит проголосовать за возвращение к ряду поправок, а затем за документ во втором чтении и в целом.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада сегодня рассмотрит Избирательный кодекс и отставку Павла Климкина.

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Теги: Избирательный кодекс, Рада, поправки, депутаты
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Комментариев (1)
Дром    11.07.2019, 12:01
Оценка:  0
Дром
Как рада может отклонять/принимать что -либо, когда их там 40 человек?
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