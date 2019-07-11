Ультиматум Кабмину: Укрпочта может прекратить доставку пенсий с 1 января

Акционерное общество Укрпочта выдвинуло ультиматум правительству.

У правительства есть время до 1 сентября для выбора одного из двух путей решения вопроса censor.net.ua

Акционерное общество “Укрпочта“ объявило о невозможности доставки пенсий с 1 января 2020 года в случае, если не будет повышен тариф на доставку, который остается неизменным с 2004 года.

Об этом говорится в открытом письме генерального директора “Укрпочты“ Игоря Смелянского к Премьер-министру Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенко и главе правления Пенсионного фонда Евгению Капинусу.

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“У Укрпочты, как и у страны, сегодня есть выбор - стать одной из самых успешных компаний Украины и объектом инвестиций международных игроков или исчезнуть, вновь превратившись в совковый “собес“. Мы приложили много усилий, чтобы получить этот шанс, и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее второго по размеру работодателя Украины. Поэтому я заранее предупреждаю вас (Владимира Гройсмана, - ред.), Минсоцполитики и Пенсионный фонд, что с 1 января 2020 года “Укрпочта“ не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу“, - говорится в открытом письме.

Смелянский подчеркнул, что у правительства есть время до 1 сентября для выбора одного из двух путей решения вопроса пересмотра тарифа по доставке пенсий:

• Первый путь - принять новый тариф на доставку пенсий, который был утвержден Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли еще в ноябре 2017 года.

• Второй путь - вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок определил ее стоимость.

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“Доставка пенсий, как и доставка газет, не входит в перечень обязательных почтовых услуг в рамках Всемирного почтового союза, и они могут предоставляться Национальным оператором почтовой связи на рыночных условиях. Но еще раз - на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не по регулируемому тарифу или выписанному под один банк постановлению, как это было с переселенцами Донбасса или недавним постановлением Кабмина по пилотному проекту по доставке пенсий. Нельзя нарушать права человека, заставляя, особенно пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, получать выплаты только в одном банковском учреждении, к которому еще надо ехать 30-50 километров. Но в том случае речь шла о 200 тыс. человек, сейчас уже речь идет о миллионах наших наименее защищенных граждан“, - говорится в письме.

По словам Смелянского, в течение трех последних лет "Укрпочта" активно обновляла свои активы и достигла договоренностей с международными и частными финансовыми институтами, которые готовы инвестировать в развитие компании. Но это невозможно без пересмотра тарифа на доставку пенсии, который остается неизменным с 2004 года, несмотря на рост заработных плат, цен топлива и других его составляющих.

Он напомнил, что ровно год назад, после громких заявлений о закрытии отделений и увольнении почтальонов, а также после личного вмешательства пятого президента Украины Петра Порошенко, "Укрпочта" получила средства на покрытие убыточности тарифа. Но эти средства покрыли расходы лишь на полгода.

"У Вас есть время до 1 сентября. Оставьте после себя хорошие воспоминания, а не плохие. Иначе придется действовать нам, и вовсе не тем способом, которым бы всем нам хотелось", - подытожил Смелянский.

Как сообщалось 3 июля, суд обязал Кабмин восстановить отделения Укрпочты.