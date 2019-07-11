На Закарпатье Порошенко чуть не забросали яйцами

Вовремя среагировала охрана политика, которая передала нарушителя полиции.

Во время визита Петра Порошенко в город Хуст Закарпатской области, который состоялся 10 июля, противник политика пытался забросать его куриными яйцами.

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Об этом передает местное издание Новини Закарпаття.

Неизвестный мужчина пытался забросать Порошенко яйцами во время его общения с избирателями. Охрана политика среагировала мгновенно. Мужчину скрутили и передали в руки сотрудников полиции.

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Кроме того, во время митинга Порошенко рассердился из-за красных воздушных шариков. При этом политик назвал людей, которые их принесли на митинг, “пятой колонной Москвы” и призвал других участников отобрать такие ненавистные ему атрибуты другого кандидата.

Мужчину передали полиции transkarpatia.net

Напомним, в Харькова Святаша и его охрану забросали яйцами. Оппоненты поджидали депутата и кандидата в депутаты на выходе с эфира телешоу.