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На Закарпатье Порошенко чуть не забросали яйцами

Комментариев: 6
Вовремя среагировала охрана политика, которая передала нарушителя полиции.
Нарушителя заметили охранники
Нарушителя заметили охранники
transkarpatia.net

Во время визита Петра Порошенко в город Хуст Закарпатской области, который состоялся 10 июля, противник политика пытался забросать его куриными яйцами.

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Об этом передает местное издание Новини Закарпаття.

Неизвестный мужчина пытался забросать Порошенко яйцами во время его общения с избирателями. Охрана политика среагировала мгновенно. Мужчину скрутили и передали в руки сотрудников полиции.

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Кроме того, во время митинга Порошенко рассердился из-за красных воздушных шариков. При этом политик назвал людей, которые их принесли на митинг, “пятой колонной Москвы” и призвал других участников отобрать такие ненавистные ему атрибуты другого кандидата.

Мужчину передали полиции
Мужчину передали полиции
transkarpatia.net

Напомним, в Харькова Святаша и его охрану забросали яйцами. Оппоненты поджидали депутата и кандидата в депутаты на выходе с эфира телешоу. 

 

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Теги: яйца, Порошенко, Закарпатье
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Комментариев (6)
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Брюква_и_Клюква    11.07.2019, 12:39
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Жаль, что охрана лишила нас этого захватывающего зрелища. Я бы хотел посмотреть момент попадания яйца в товарища Петра. Мне интересно - выдержал бы он этот удар, или упал, как товарищ Виктор!
Boxerogos    11.07.2019, 12:28
Оценка:  +1
Boxerogos
Свинорылого перегарного Петуха не яйцами надо забрасывать а прекрасными советскими гранатами РГН.Петух должен быть дохлым!
hatul_tov    11.07.2019, 12:25
Оценка:  +2
hatul_tov
я всем расскажу до чего довел страну этот фигляр Пэ-Шэ
nfhvyt    11.07.2019, 12:21
Оценка:  +3
nfhvyt
Яйца в стране подешевели, вот и решили граждане отметить пэрэмогу. ))))
T-REX2    11.07.2019, 12:19
Оценка:  -2
T-REX2
Где-то уже было.Че-Ростов?
farfalle    11.07.2019, 12:04
Оценка:  +2
farfalle
Любят Петю в стране...
Это ж как надо было править 5 лет, чтобы довести страну до ручки, до 75% за юмориста...
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