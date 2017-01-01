ГБР подтвердило вызов на допрос лично Порошенко
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В Государственном бюро расследований подтвердили факт вызова бывшего президента Петра Порошенко на допрос 17 июля. “Да, его действительно вызывают“, - сообщает “Страна“ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ГБР добавили, что ранее в рамках соответствующих уголовных производств, связанных с возможным отмыванием денег и легализации средств при оформлении сделок купли-продажи завода “Кузня на Рыбальском“ и телеканала “Прямой“ уже были допросили статусных фигурантов.
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“Уже были на допросах Сергей Тигипко и Владимир Макеенко“, - уточнили в Госбюро. Ранее суд удовлетворил ходатайство Госбюро расследований о принудительном приводе на допрос собственника телеканала “Прямой“ Владимира Макеенко.
Напомним, ранее Андрей Портнов заявил о вызове на допрос экс-президента Петра Порошенко.