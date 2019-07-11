РФ обвиняет ВСУ в обстреле журналистов ТРК ВС РФ "Звезда" на Донбассе
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Следственный комитет России сообщил, что возбуждены уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданских лиц, в том числе журналистов на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
“ГСУ СК России по фактам артиллерийских обстрелов гражданских лиц на территории самопровозглашенной “ДНР“ возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стастьи 356 УК РФ, - уточнили в СК РФ.
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Статья касается применения запрещенных средств и методов ведения войны. Указано, что, в частности, под обстрел попали журналисты ОАО “Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации “Звезда“.
Речь идет о периоде с 28 июня по 7 июля 2019 года. В СК РФ обвинили военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Генштабу усилить активность ВСУ.