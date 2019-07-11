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РФ обвиняет ВСУ в обстреле журналистов ТРК ВС РФ "Звезда" на Донбассе

Комментариев: 3
Возбуждены уголовные дела по "фактам артиллерийских обстрелов гражданских лиц".
Россия обвинила Украину в обстреле военного телеканала "Звезда"
Россия обвинила Украину в обстреле военного телеканала "Звезда"
Facebook штаба ООС

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Следственный комитет России сообщил, что возбуждены уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданских лиц, в том числе журналистов на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

“ГСУ СК России по фактам артиллерийских обстрелов гражданских лиц на территории самопровозглашенной “ДНР“ возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стастьи 356 УК РФ, - уточнили в СК РФ.

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Статья касается применения запрещенных средств и методов ведения войны. Указано, что, в частности, под обстрел попали журналисты ОАО “Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации “Звезда“.

Речь идет о периоде с 28 июня по 7 июля 2019 года. В СК РФ обвинили военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Генштабу усилить активность ВСУ.

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Теги: Донбасс, ВСУ, РФ, СК РФ, Украина, оккупация, телеканал, обстрелы
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Комментариев (3)
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ЗовПрироды    11.07.2019, 12:36
Оценка:  -2
ЗовПрироды
А шо, Донбасс - это уже россия ?
SEMPENTY    11.07.2019, 12:32
Оценка:  -1
SEMPENTY
Пусть сначала объяснят как они там оказались.
LifeStriker    11.07.2019, 12:27
Оценка:  0
LifeStriker
а мы из звали к нам? Нет! И ихтамнетов не звали, так что продалжайте вывозить 200тых
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