Генпродюсер NEWSONE: Телемоста с РФ не будет, последние новости об этом - фейк

Генпродюсер телеканала опроверг информацию о том, что телемост с российским каналом все же состоится.

Телеканал NEWSONE отказался от проведения телемоста с федеральным российским телеканалом Россия-24. Последние новости о проведении телемоста являются фейком.

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Об этом в эфире канала сообщил генеральный продюсер NEWSONE Василий Голованов.

Очень важно донести мысль о том, что очень много фейковой информации распространяется сейчас, и я на себе это почувствовал. Распространяется информация, что телемост таки будет и якобы журналисты NEWSONE едут в Москву. Это не правда. Это фейк, который кто-то целенаправленно распространяет. Телемоста не будет, - заявил Голованов.

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Генпродюсер NEWSONE рассказал, что журналисты канала в Россию не собираются и отказались от телемоста в полном объеме. Информацию о том, что телемост состоится распространяют люди, которым нужны “политические бонусы”.

Журналисты NEWSONE никуда не едут. Все это специально и намеренно разгоняется кем-то, чтобы заработать политические баллы, возможно, чтобы надавать на каналы, которые входят в группу холдинга "Новини", - добавил Голованов.

Напомним, ранее появилась информация, что телемост Киев-Москва пройдет в пятницу. Украино-российский телемост обещают показать в эту пятницу на российском ТВ.