Избирательный кодекс: Депутаты утвердили открытые списки
Рада приняла новый Избирательный кодекс, теперь голосовать будут не только за партии, но и за конкретных депутатов.
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Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с системой открытых списков. “За“ проголосовали 230 депутатов.
Голосование продолжалось довольно долго, до этого депутаты несколько недель рассматривали 4600 поправок к кодексу и все их провалили.
Кодекс предусматривает систему открытых списков при пропорциональной системе выборов в парламент.
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Ранее были дискуссии, какой избирательный барьер одобрит Рада - среди предложений были и 2%, и 4%, и 5%. Оптимальным вариантом называли 4%.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада завершила рассмотрение 4600 поправок к Избирательному кодексу.