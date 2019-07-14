Итоги 13 июля: Зеленский возле границы с Крымом и стандарты высшего образования
Зеленский впервые посетил админграницу с Крымом
В ходе рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом.
Глава государства ознакомился с инфраструктурой КПВВ и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы.
Назначение главы Херсонской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины.
Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с аннексированным Крымом.
Президент попросил и.о. главы ГФС уйти в отставку
Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке. Причиной требования стало невыполнение в полном объеме договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.
В Париже встретились советники стран - участниц нормандского формата
Внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) провели в Париже первую встречу.
Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, прежде всего прекращение огня.
В Украине утвердили 100 стандартов высшего образования
В Министерстве образования и науки сообщили об утверждении 100 современных стандартов высшего образования: 73 – бакалавра и 27 – магистра.
По данным МОН, новые стандарты разрабатывались более трех лет с привлечением более 800 специалистов.
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