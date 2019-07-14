Итоги 13 июля: Зеленский возле границы с Крымом и стандарты высшего образования

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский впервые посетил админграницу с Крымом

Зеленский встретился с пограничниками president.gov.ua

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом.

Глава государства ознакомился с инфраструктурой КПВВ и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы.

Назначение главы Херсонской ОГА

Назначение главы Херсонской ОГА president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с аннексированным Крымом.

Президент попросил и.о. главы ГФС уйти в отставку

Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке. Причиной требования стало невыполнение в полном объеме договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

В Париже встретились советники стран - участниц нормандского формата

Внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) провели в Париже первую встречу.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, прежде всего прекращение огня.

В Украине утвердили 100 стандартов высшего образования

В Министерстве образования и науки сообщили об утверждении 100 современных стандартов высшего образования: 73 – бакалавра и 27 – магистра.

По данным МОН, новые стандарты разрабатывались более трех лет с привлечением более 800 специалистов.