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Итоги 13 июля: Зеленский возле границы с Крымом и стандарты высшего образования

Комментариев: 6
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский впервые посетил админграницу с Крымом

Зеленский встретился с пограничниками
Зеленский встретился с пограничниками
president.gov.ua

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом.

Глава государства ознакомился с инфраструктурой КПВВ и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы.

Назначение главы Херсонской ОГА

Назначение главы Херсонской ОГА
Назначение главы Херсонской ОГА
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины. 

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с аннексированным Крымом.

Президент попросил и.о. главы ГФС уйти в отставку

 

Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке. Причиной требования стало невыполнение в полном объеме договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

В Париже встретились советники стран - участниц нормандского формата

Внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) провели в Париже первую встречу.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, прежде всего прекращение огня.

В Украине утвердили 100 стандартов высшего образования

В Министерстве образования и науки сообщили об утверждении 100 современных стандартов высшего образования: 73 – бакалавра и 27 – магистра. 

По данным МОН, новые стандарты разрабатывались более трех лет с привлечением более 800 специалистов.

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Комментариев (6)
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birtov1990    14.07.2019, 13:06
Оценка:  -1
birtov1990
МЕЛЬХИОР
Ты сказочный долб..б.
МЕЛЬХИОР    14.07.2019, 10:46
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
Слишком мало времени прошло, еще рано судить, нужно еще подождать.......... хуже не будет.......
ShakhterDonetsk    14.07.2019, 13:13
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Хуже будет. Экономика, которач при Порошенко показывала по 3,5% годового роста, сейчас начала схлопываться. Инвестиции начали потихоньку уходить, производства закрываться. Конечно, есть определенный момент инерции, который позволит примерно до нового года дотянуть более-менее прилично.
ShakhterDonetsk    14.07.2019, 13:15
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Но после нового года Украину ждет тяжелое время под властью квартальных умористов. Такого некомпетентного руководства у нас еще не было за всю историю.
МЕЛЬХИОР    14.07.2019, 10:45
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
ЗЕ - слуга Путлера! Этот крысёныш клоунский, 50 дней по тренировался в руководстве Украиной, и уже принёс в Украину рЮсский мир. Ждите "чебурнет" вместо интернета! Эта тварь уже парад отменила и дерает русский язык государственным!
МЕЛЬХИОР    14.07.2019, 10:42
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
Руководителем донецкой ОГА, ЗЕ назначил брата террориста, который воюет за ДНР. ..№22 партии ЗЕ - кум медведчука. ..№56 партии ЗЕ - главный редактор СМИ подконтрольного банде Яныка. Руководителес Одесской ОГА ЗЕ назначил человека, обвиняемого в сеператизме. ЗЕ - СЛУГА УРОДА!!!
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