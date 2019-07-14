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На Донбассе ранены двое военных

Комментариев: 5
Незаконные вооруженные формирования в субботу 15 раз обстреливали позиции ООС. В воскресенья зафиксировано четыре обстрела.
За сутки в ООС ранены двое
За сутки в ООС ранены двое
facebook.com/theministryofdefence.ua

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.

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Отмечается, что противник четыре раза использовали запрещенное минскими соглашениями вооружения - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы велись в районе Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Авдеевки, Зайцевого, Новоалександровки, Новолуганского.

По данным разведки 13 июля одного врага ранили.

С начала текущих суток сепаратисты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Широкино, Крымского и Зайцевого.

Напомним, за сутки 12 июля сепаратисты 24 раза обстреляли украинских военных. Один боец ВСУ получил ранение, еще один – боевую травму.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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birtov1990    14.07.2019, 13:08
Оценка:  +2
birtov1990
navigator2
Да не волнуйся ты так, и тебя вылечат.
Firstfurion    14.07.2019, 11:58
Оценка:  -1
Firstfurion
Пусть бойцы выздоравливают, дай бог им крепкого здоровья.
Boxerogos    14.07.2019, 11:34
Оценка:  -1
Boxerogos
Ещё двоих недобитков содержать за счёт госбюджета...
ANDREICH    14.07.2019, 11:26
Оценка:  -1
ANDREICH
так мирний план пороха ж в дії жнива зернове перемиря
navigator2    14.07.2019, 11:22
Оценка:  -2
navigator2
а йоп-ані ка.цапи прийде час розплати для кожного з вас
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