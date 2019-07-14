На Донбассе ранены двое военных

Незаконные вооруженные формирования в субботу 15 раз обстреливали позиции ООС. В воскресенья зафиксировано четыре обстрела.

За сутки в ООС ранены двое facebook.com/theministryofdefence.ua

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.

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Отмечается, что противник четыре раза использовали запрещенное минскими соглашениями вооружения - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы велись в районе Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Авдеевки, Зайцевого, Новоалександровки, Новолуганского.

По данным разведки 13 июля одного врага ранили.

С начала текущих суток сепаратисты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Широкино, Крымского и Зайцевого.

Напомним, за сутки 12 июля сепаратисты 24 раза обстреляли украинских военных. Один боец ВСУ получил ранение, еще один – боевую травму.