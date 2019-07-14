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Пятеро десантников сделали предложение своим девушкам во время присяги

Комментариев: 3
В Житомире пятеро срочников надели обручальные кольца своим девушкам прямо на плацу .

Во время торжественной военной присяги в Житомире сразу пятеро бойцов-срочников сделали предложение своим девушкам. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает ТСН.

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Молодые солдаты не испугались ни полтысячи бойцов, ни такого же количества родственников, собравшихся на присягу. Пятеро бойцов вышли из строя, их девушек также попросили выйти вперед. Женихи при всех надели девушкам обручальные кольца.

В целом, в этом году в десантные войска приняли более тысячи солдат срочной службы. По состоянию здоровья этого призыва не прошли только двое.

Ранее сообщалось, что в Житомире одновременно родили невестка и свекровь.

А в Днепре раненый боец вышел из комы и женился в реанимации.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: видео, Житомир, присяга, предложение, десантники, ВСУ, предложение руки и сердца
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    14.07.2019, 11:31
Оценка:  -2
Boxerogos
А ещё 500 наёмных бравых"голубых беретов"сделали предложение своим парням...
ShakhterDonetsk    14.07.2019, 12:44
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Бухерог- даже тут вы палитесь как рассейский лапоть. Это у вас на россии ВДВ носят голубую панамку. В Украине десантура носит краснокоричневый берет.
Boxerogos    14.07.2019, 13:35
Оценка:  -1
Boxerogos
Старушка Виолетта,а красно-коричневый,это под какой цвет?Под цвет кровавого поноса?Буду знать.Но я к России всё-равно не имею отношения.Попробуй ещё!)))))))))))))
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