В Чернобыле нашли грузовик с сильной радиацией
На территории Чернобыльской зоны отчуждения найден старый радиоактивный грузовик, который тут стоит, скорей всего, со времен аварии на АЭС. Фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на странице в соцсети Facebook.
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"Опасные находки на территории заповедника", - написали в посте.
Грузовик является опасным потому, что накапливает радиацию, а радиоактивность усугубляет оседание пыли.
Из Чернобыльской зоны запрещено везти металлические предметы, древесину, мягкие игрушки, которые собирали радиоактивную пыль. Уровень радиации от таких предметов как машины, а особенно - их детали, зашкаливает.
Напомним, ранее сообщалось, что над четверым блоком ЧАЭС ввели в эксплуатацию защитную арку.
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