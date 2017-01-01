В Чернобыле нашли грузовик с сильной радиацией

Автомобиль находится в зоне с момента аварии.

На территории Чернобыльской зоны отчуждения найден старый радиоактивный грузовик, который тут стоит, скорей всего, со времен аварии на АЭС. Фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на странице в соцсети Facebook.

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"Опасные находки на территории заповедника", - написали в посте.

Грузовик является опасным потому, что накапливает радиацию, а радиоактивность усугубляет оседание пыли.

Из Чернобыльской зоны запрещено везти металлические предметы, древесину, мягкие игрушки, которые собирали радиоактивную пыль. Уровень радиации от таких предметов как машины, а особенно - их детали, зашкаливает.

Напомним, ранее сообщалось, что над четверым блоком ЧАЭС ввели в эксплуатацию защитную арку.