Казни египетские: Донбасс атаковала саранча

Саранча начала размножаться из-за высыхания прудов.

Станично-Луганский район на Донбассе атаковали полчища саранчи. Подтверждающее видео опубликовали на странице Станично-Луганской районной госадминистрации в Facebook.

Читай также: На Донбассе ранены двое военных

Причиной стало высыхание искусственных прудов, которые превратились в болота и стали очагом размножения насекомых.

"Сейчас решается, каким образом бороться с саранчой, потому что территория не обследована и не разминирована. Непосредственная близость расположения прудов к линии соприкосновения делает невозможным использование авиации для обработки территории химическими средствами против саранчи", – говорят в РГА.

В комментариях нашествие сравнивают с библейскими казнями египетскими.

Напомним, ранее сообщалось, что во время концерта в Бразилии на Пола Маккартни напала саранча.