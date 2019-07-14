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Казни египетские: Донбасс атаковала саранча

Комментариев: 4
Саранча начала размножаться из-за высыхания прудов.
Саранча атаковала Донбасс
Саранча атаковала Донбасс

Станично-Луганский район на Донбассе атаковали полчища саранчи. Подтверждающее видео опубликовали на странице Станично-Луганской районной госадминистрации в Facebook.

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Причиной стало высыхание искусственных прудов, которые превратились в болота и стали очагом размножения насекомых.

"Сейчас решается, каким образом бороться с саранчой, потому что территория не обследована и не разминирована. Непосредственная близость расположения прудов к линии соприкосновения делает невозможным использование авиации для обработки территории химическими средствами против саранчи", – говорят в РГА.

В комментариях нашествие сравнивают с библейскими казнями египетскими.

Напомним, ранее сообщалось, что во время концерта в Бразилии на Пола Маккартни напала саранча.

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Теги: саранча, Донбасс, видео
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Комментариев (4)
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Via_dolorosa    14.07.2019, 13:35
Оценка:  0
Via_dolorosa
Boxerogos- никто его не атакует, держат линию фронта что б эта зараза под назв. русск. мир не пошла дальше по всей Украине.
Boxerogos    14.07.2019, 12:07
Оценка:  0
Boxerogos
Ничего страшного.Донбасс вот уже шестой год подряд безуспешно атакует наёмная,коричневая саранча.
ShakhterDonetsk    14.07.2019, 12:23
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
У зели с сарапнчой конечно ничего не выйдет, но следующий президент всех этих рассейских фашистских коричневых скотов выгонит пинком под зад назад на россию. Причем выгонит не только с Донбасса но и из Крыма.
blya-tolyan    14.07.2019, 12:27
Оценка:  +4
blya-tolyan
Киев взяли, о Лондоне промолчу, ха-ха-ха? Обіцянки - цяцянки!
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