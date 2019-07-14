Казни египетские: Донбасс атаковала саранча
Станично-Луганский район на Донбассе атаковали полчища саранчи. Подтверждающее видео опубликовали на странице Станично-Луганской районной госадминистрации в Facebook.
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Причиной стало высыхание искусственных прудов, которые превратились в болота и стали очагом размножения насекомых.
"Сейчас решается, каким образом бороться с саранчой, потому что территория не обследована и не разминирована. Непосредственная близость расположения прудов к линии соприкосновения делает невозможным использование авиации для обработки территории химическими средствами против саранчи", – говорят в РГА.
В комментариях нашествие сравнивают с библейскими казнями египетскими.
Напомним, ранее сообщалось, что во время концерта в Бразилии на Пола Маккартни напала саранча.
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