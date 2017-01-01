В Мариуполе водитель стрелял в другого водителя

Стрелявшего задержали полицейские.

В Мариуполе водитель стрелял в другого dn.npu.gov.ua

В Мариуполе между водителями возник конфликт, один из них устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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Местные жители заметили в машине мужчину с огнестрельным ранением и вызвали правоохранителей. Пострадавшим оказался житель 1970 года рождения.

Полицейские выяснили, что его ранил водитель машины "Волга", с которым тот конфликтовал. Мужчина достал револьвер и выстрелил в потерпевшего. После стрельбы он скрылся с места происшествия.

Правоохранители сразу начали искать нападавшего и впоследствии нашли его машину. Самого подозреваемого удалось задержать.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве дотла сгорел пассажирский автобус.