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В Мариуполе водитель стрелял в другого водителя

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Стрелявшего задержали полицейские.
В Мариуполе водитель стрелял в другого
В Мариуполе водитель стрелял в другого
dn.npu.gov.ua

В Мариуполе между водителями возник конфликт, один из них устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. 

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Местные жители заметили в машине мужчину с огнестрельным ранением и вызвали правоохранителей. Пострадавшим оказался житель 1970 года рождения. 

Полицейские выяснили, что его ранил водитель машины "Волга", с которым тот конфликтовал. Мужчина достал револьвер и выстрелил в потерпевшего. После стрельбы он скрылся с места происшествия. 

Правоохранители сразу начали искать нападавшего и впоследствии нашли его машину. Самого подозреваемого удалось задержать.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство". 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве дотла сгорел пассажирский автобус.

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Теги: Мариуполь, стрельба, фото, видео
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