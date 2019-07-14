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Иностранцы все реже получают гражданство Украины

Комментариев: 4
Количество лиц, получивших гражданство Украины существенно сократилось за последние пять лет.
Украинский паспорт стали выдавать реже
Украинский паспорт стали выдавать реже
zn.ua

За последние пять лет существенно сократилось количество лиц, которые получили гражданство Украины. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает УНН со ссылкой на в Департамент организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ).

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По данным ведомства, количество лиц, которые получили гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек. За первые пять месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек.

Количество лиц, которые приобрели гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29, тогда как в прошлом году - таких было 70, а в 2014 году - 125.

Приняты в гражданство Украины по Указу Президента Украины в этом году - 652, в прошлом - 983, а в 2014-м - 1339.

Напомним, гражданство Украины получила католическая монахиня и целительница из Индии.

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Теги: статистика, паспорт, гражданство, граждане Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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r-efr    14.07.2019, 13:17
Оценка:  +3
r-efr
Сейчас в Украину ехать без особой надобности не рекомендуют,аргумент-там нет законов.
farfalle    14.07.2019, 12:57
Оценка:  +5
farfalle
Дураков нет в это Сомали ехать
MNI1957    14.07.2019, 12:50
Оценка:  0
MNI1957
те не мене тут ты отметисля
Boxerogos    14.07.2019, 12:41
Оценка:  +4
Boxerogos
Радует что долбойобов остаётся всё меньше и меньше.
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