Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове на ходу загорелся автобус с пассажирами

Комментариев: 1
Водитель эвакуировал людей из салона еще до прибытия спасателей, однако, потушить пожар сам не смог.
Автобус выгорел почти полностью
Автобус выгорел почти полностью
kh.dsns.gov.ua

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в маршрутном автобусе, который загорелся во время движения. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Читай также: В Мариуполе водитель стрелял в другого водителя

“13 июля в 13:50 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, в автобусе Богдан маршрута №61 сообщением Центральный рынок – Лысая гора. Транспортное средство загорелось во время движения по улице Куриловской города Харькова. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными“, - говорится в сообщении.

К месту вызова выехало два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 квадратных метров.

В 14:03 пожар был локализован, в 14:07 - полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Напомним, минувшей ночью в Киеве дотла сгорел автобус, спасатели подозревают поджог. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, фото, пожар, автобус, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    14.07.2019, 13:24
Оценка:  -1
Boxerogos
Всё что связано с Пидоpoшенко-проклято!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь