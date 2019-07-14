В Харькове на ходу загорелся автобус с пассажирами

Водитель эвакуировал людей из салона еще до прибытия спасателей, однако, потушить пожар сам не смог.

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в маршрутном автобусе, который загорелся во время движения. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС.

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“13 июля в 13:50 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, в автобусе Богдан маршрута №61 сообщением Центральный рынок – Лысая гора. Транспортное средство загорелось во время движения по улице Куриловской города Харькова. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными“, - говорится в сообщении.

К месту вызова выехало два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 квадратных метров.

В 14:03 пожар был локализован, в 14:07 - полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Напомним, минувшей ночью в Киеве дотла сгорел автобус, спасатели подозревают поджог.