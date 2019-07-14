В Донецке выпускникам выдали дипломы российского образца

Дипломы выдавал главарь ДНР Денис Пушилин.

Выпускникам высших учебных заведений так называемой ДНР вручили дипломы российского образца. Всего таких документов было выдано 660 штук, сообщает НТВ.

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Студенты получили документ из рук главаря ДНР Дениса Пушилина. Торжественная церемония награждения прошла в Донецке.

Как говорят сами выпускники, дипломы российского образца дают возможность и остаться работать в республике, и выехать за рубеж. Донецкие же документы образования из других стран признает только Россия. Тем не менее, студенты по желанию могут получить два диплома.

Напомним, ранее Путин подписал указ о признании в стране документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В перечень таких документов попали удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, перемене имени и смерти, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки.