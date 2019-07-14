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В Донецке выпускникам выдали дипломы российского образца

Комментариев: 2
Дипломы выдавал главарь ДНР Денис Пушилин.
В Донецке выдали российские дипломы
В Донецке выдали российские дипломы
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Выпускникам высших учебных заведений так называемой ДНР вручили дипломы российского образца. Всего таких документов было выдано 660 штук, сообщает НТВ.

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Студенты получили документ из рук главаря ДНР Дениса Пушилина. Торжественная церемония награждения прошла в Донецке.

Как говорят сами выпускники, дипломы российского образца дают возможность и остаться работать в республике, и выехать за рубеж. Донецкие же документы образования из других стран признает только Россия. Тем не менее, студенты по желанию могут получить два диплома.

Напомним, ранее Путин подписал указ о признании в стране документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В перечень таких документов попали удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, перемене имени и смерти, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки.

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Теги: Донецк, диплом, Россия
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    14.07.2019, 14:14
Оценка:  +1
VSHIVANKA
В ЧЕМ НОВОСТЬ ?
Boxerogos    14.07.2019, 14:11
Оценка:  +1
Boxerogos
И что?Донбасс выбрал свой путь.Вот пусть и живут как им хочется.Бог с ними.
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