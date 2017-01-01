В Мариуполе скончался водитель, в которого стреляли во время ссоры на дороге

Причиной убийтсва стал конфликт на дороге. Злоумышленник после стрельбы скрылся, а его жертва умерла в больнице.

Водитель автомобиля Волга во время конфликта застрелил водителя автомобиля Skoda на дороге в Мариуполе, его задержали. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

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По предварительным данным, двое водителей поссорились, в результате чего один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону другого, после чего уехал. Местные жители обнаружили водителя автомобиля Skoda с огнестрельным ранением и вызвали полицию. Пострадавшего 1970 года госпитализировали, однако, позже он умер в больнице.

На месте полицейские установили, что стрелял в мужчину малознакомый мужчина, который передвигался на автомобиле Волга, предварительно он стрелял из револьвера.

Через полчаса патрульные полицейские обнаружили брошенное злоумышленником авто. Было объявлено специальный план полиции, в результате которого подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель 1970 года рождения. Как пояснил задержанный, пистолет он выбросил в траву, по дороге с места преступления.

По факту начато досудебное расследование, следствие продолжается.

Напомним, несколькими днями ранее на Закарпатье расстреляли офицера полиции. Позже в розыск объявили двоих подозреваемых.