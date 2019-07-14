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ОБСЕ: В районе разведения сил стреляет артиллерия

Комментариев: 40
Представители мониторинговой миссии зафиксировали возле жилых домов воронки от снарядов, выпущенных со стороны сепаратистов.
В ОБСЕ заявили об обстрелах на линии разведения сил
В ОБСЕ заявили об обстрелах на линии разведения сил
osce.org

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на участке разведения сил в районе Золотого (Луганская область) воронки от 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных по жилому району с южного и юго-восточного направлений, где находятся сепаратисты. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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"10 июля на участке разведения в районе Золотого, на южной окраине населенного пункта Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска), БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил около 20 воронок, образовавшихся, по оценке, недавно в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений", - говорится в отчете.

Отмечается, что пять из вышеуказанных воронок были примерно в двух метрах от жилых зданий, а у четырех из зданий (два дома и два сарая) была разрушена асбестовая кровля, окна были повреждены. БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал повреждения линий электропередачи, заборов, деревьев и приусадебных участков неподалеку (все, по оценке, в результате разлета осколков).

У автодороги T1306 примерно в 50 м к югу от железнодорожного моста с помощью этого БПЛА также было обнаружено 18 воронок, которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 82-мм минометных мин (определить направление огня не удалось), а также еще семь воронок, которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений.

Напомним, ранее Штаб ООС сообщил, что разведение сил на Донбассе сорвано.

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Теги: донбасс, ОБСЕ, обстрел, Донбас, Артиллерия, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (40)
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Ярослав    14.07.2019, 22:25
Оценка:  +1
Ярослав
ЗЕ-клован весть срок президента не досидит. Вылетит гораздо быстрее Яныка.
МЕЛЬХИОР    14.07.2019, 21:02
Оценка:  -2
МЕЛЬХИОР
Вытяг из википедии про ново назначенного главу СБУ Баканова. -
"Родился в городе Кривой Рог. Друг детства Владимира Зеленского, с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над проектами Квартала-95[2].
ЗЕ-угробит Украину.
МЕЛЬХИОР    14.07.2019, 20:58
Оценка:  -2
МЕЛЬХИОР
ЗЕ-клована вместе с медведчуком на нары!
Boxerogos    14.07.2019, 20:12
Оценка:  -1
Boxerogos
Это обычная ответка.Там уже несколько лет не стреляют из тяжёлого вооружения в"одни ворота".Наши пропагaндоны с 5-го кАнала и Прямого(ректума)об этом не скажут.Но это так.Обстрелы там идут обоюдные.
LoveFreedom    14.07.2019, 20:35
Оценка:  -1
LoveFreedom
лично видел кремлеблядь?))
birtov1990    14.07.2019, 21:02
Оценка:  +2
birtov1990
LoveFreedom
А я там лично видел каклаблядь? )))
МЕЛЬХИОР    14.07.2019, 20:57
Оценка:  -3
МЕЛЬХИОР
Ваш канал - «Россия-РТР»
autsaider_gigimo    14.07.2019, 20:04
Оценка:  0
autsaider_gigimo
Это все заслуга нашего легетимного преЗЕдента.
МЕЛЬХИОР    14.07.2019, 20:58
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
ЗЕ-клована на Майдан, чтобы там вымазать в смолу и облепить перьями, чемодан в зубы и на расею!!
vicklord    14.07.2019, 19:59
Оценка:  +2
vicklord
а че полный текст отчета не привели?
там вообще-то и про обстрелы неподконтрольных территорий есть
ааа, забыл, это же самообстрелы конечно же
CTPECC    14.07.2019, 19:31
Оценка:  -3
CTPECC
теперь для упоротых ОБСЕ хорошие. вы бы определились)))
LoveFreedom    14.07.2019, 20:03
Оценка:  -1
LoveFreedom
а че обосранные распизделись то?))кацапам слова не давали)
birtov1990    14.07.2019, 21:04
Оценка:  +2
birtov1990
Иди шаровары постирай, герой
Peyot    14.07.2019, 18:43
Оценка:  0
Peyot
нужна проста перестать стрелять и молча отгре_бать от окупантской арты ... какого народа это слуга?
МЕЛЬХИОР    14.07.2019, 21:25
Оценка:  -2
МЕЛЬХИОР
мокшанского.
birtov1990    14.07.2019, 18:29
Оценка:  -4
birtov1990
Kostos
А лучше ты иди НАХ, майданутый.
ВыВсеВрети    14.07.2019, 19:12
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ты само с собой соска!...или не умеешь пользоваться?!...)))))))
как таких на работу берут?!..так пошлите лучших из худших!!!...)))))))
LoveFreedom    14.07.2019, 20:04
Оценка:  -1
LoveFreedom
извини..но он туда не хочет..та и не смог бы..место занято...вами ,кацапами,вот уж лет триста как)
birtov1990    14.07.2019, 18:16
Оценка:  -7
birtov1990
LoveFreedom
А еще Бисмарк сказал.
• Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских.
bimba08    14.07.2019, 19:16
Оценка:  +1
bimba08
Это правда. На говно лучше не наступать.
LoveFreedom    14.07.2019, 20:06
Оценка:  0
LoveFreedom
естественно не трогайте))ведь когда дерьмо разворошить то оно еще больше воняет))
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