ОБСЕ: В районе разведения сил стреляет артиллерия
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на участке разведения сил в районе Золотого (Луганская область) воронки от 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных по жилому району с южного и юго-восточного направлений, где находятся сепаратисты. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Читай также: ОБСЕ об обстреле телеканала в Киеве: Недопустимый акт запугивания"10 июля на участке разведения в районе Золотого, на южной окраине населенного пункта Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска), БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил около 20 воронок, образовавшихся, по оценке, недавно в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений", - говорится в отчете.
Отмечается, что пять из вышеуказанных воронок были примерно в двух метрах от жилых зданий, а у четырех из зданий (два дома и два сарая) была разрушена асбестовая кровля, окна были повреждены. БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал повреждения линий электропередачи, заборов, деревьев и приусадебных участков неподалеку (все, по оценке, в результате разлета осколков).
У автодороги T1306 примерно в 50 м к югу от железнодорожного моста с помощью этого БПЛА также было обнаружено 18 воронок, которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 82-мм минометных мин (определить направление огня не удалось), а также еще семь воронок, которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений.
Напомним, ранее Штаб ООС сообщил, что разведение сил на Донбассе сорвано.
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"Родился в городе Кривой Рог. Друг детства Владимира Зеленского, с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над проектами Квартала-95[2].
ЗЕ-угробит Украину.
А я там лично видел каклаблядь? )))
там вообще-то и про обстрелы неподконтрольных территорий есть
ааа, забыл, это же самообстрелы конечно же
А лучше ты иди НАХ, майданутый.
как таких на работу берут?!..так пошлите лучших из худших!!!...)))))))
А еще Бисмарк сказал.
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