Под Николаевом авто сбило шестерых велосипедистов-учеников

Шестеро пострадавших доставили в больницу.

Днём в воскресенье, 14 июля, на трассе Николаев-Снигиревка, автомобиль ВАЗ-21099 «Лада» врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, сообщают Новости-N.

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Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе Николаев-Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе, со стороны Снигиревки, в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом «Лады» начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев, двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет.

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших "скорая" доставила в областную детскую больницу города Николаева. Все пострадавшие — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом водолазы подняли из реки авто с трупом.