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Синоптики рассказали, когда вернется летняя жара

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До четверга 18 июля в Украине сохранится преимущественно прохладная и дождливая погода.
В Украину вернется жара
В Украину вернется жара

Прохладная и дождливая погода, которая доминирует в Украине в последние недели, продержится еще несколько дней. Но уже к следующей субботе по всей территории страны снова будет сухо, солнечно и по-летнему жарко, сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди уйдут с большей части Украины уже к четвергу 18 июля. Осадки выпадут на западе, в центре и некоторых частях севера. На остальной территории будет сухо и солнечно. В дождливых регионах температура будет до +24, на остальной территории воздух прогреется до +25-27 градусов. На юге - до +28.

Лето вернется в пятницу 19 июля. Воздух прогреется еще на 2-3 градуса и практически по всей территории страны будет до 26 градусов тепла, на юге столбики термометров поднимутся до отметки +29. Дождей не будет.

Напомним, ранее ГСЧС объявила чрезвычайный уровень пожароопасности.

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Теги: погода, прогноз погоды, непогода, погода в Украине
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Источник: korrespondent.net

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