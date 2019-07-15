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Канал 112 Украина отменил показ фильма с Путиным

Комментариев: 64
Руководство сослалось на соблюдение безопасность сотрудников телеканала и редакции сайта.
Стоун и Путин
Стоун и Путин
ShowTime

Телеканал 112 Украина решил не показывать в своем эфире фильм Нерассказанная история Украины режиссера Оливера Стоуна с российским президентом, которого называют “биографом Владимира Путина“. На сайте канала говорится, что такую рекомендацию дал Международный редакционный совет.

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“Безопасность сотрудников телеканала 112 Украина и сайта 112.ua для нас превыше всего... Кроме того, призываю президента, министра внутренних дел, главу СБУ и всех, кого это касается, обеспечить наше право на работу и безопасность сотрудников холдинга“, - приводятся в заявлении слова гендиректора телеканала Егора Бенкендорфа.

В ночь на 13 июля в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание редакции 112 на улице Дегтяревской в Шевченковском районе. 

Накануне генпрокурор Юрий Луценко пригрозил каналу уголовным дело за трансляцию фильма с Путиным.

Ранее сообщалось, что ГПУ открыла два дела на телеканал NewsOne, который планировал провести телемост с российским каналом.

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Теги: фильм, Путин, телеканал, гранатомет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (65)
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stavi    15.07.2019, 12:11
Оценка:  0
stavi
ПРизивають, щоб СБУ і поліція охороняла їх підривну діяльність проти України? А не ох-лі вони з продажним Медведчуком і Рабіновичем?
Брюква_и_Клюква    15.07.2019, 12:07
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Интересно, в этот фильм вошли кадры кинохроники, на которых маленький Володя с выпученными от усердия глазами таскает огромный портфель за товарищем Собчаком?
Максим    15.07.2019, 11:41
Оценка:  +1
Максим
Ну а вот ДЛЯ ЧЕГО вообще ПОКАЗЫВАТЬ этот фильм??????
Media-sapiens    15.07.2019, 11:46
Оценка:  -1
Media-sapiens
хотябы чтобы проверить демократичность СМИ...
ну а где царят тотальные НЕ ПУЩАТЬ, там запрет - своего рода реклама
Coюзник    15.07.2019, 11:52
Оценка:  +1
Coюзник
А демократичность российских СМИ будем проверять?
Media-sapiens    15.07.2019, 11:54
Оценка:  0
Media-sapiens
ты у меня спрашиваешь?
Coюзник    15.07.2019, 11:33
Оценка:  +3
Coюзник
А чего можно было бы организовать обмен фильмами .... 112 показывает про Путина, ... а Дождь показывает Киборгов
Coюзник    15.07.2019, 11:36
Оценка:  +1
Coюзник
так сказать культурный обмен ...
T-REX2    15.07.2019, 10:16
Оценка:  0
T-REX2
Дебилы бля
Коляка    15.07.2019, 09:47
Оценка:  -2
Коляка
кому интересно посмотрят через тырнет
Ira0956    15.07.2019, 07:58
Оценка:  +3
Ira0956
В распаде СССР есть и положительные моменты: вместо навязанных нам с детства образов братских народов, дружелюбных, гостеприимных, честных, трудолюбивых, справедливых, мы увидели их истинные, низменные качества: продажность, лень, трусость, лживость, алчность, подлость.
Коляка    15.07.2019, 09:48
Оценка:  -2
Коляка
ну Галицаи это враги Украины внутри самой Украины, которые занимаются самогубством страны пока они у власти
Cowboychik    15.07.2019, 09:53
Оценка:  +1
Cowboychik
Руслан Коцаба галичанин. Ярош из Днепропетровской обл., а Белецкий из Харькова. Кто из них враги Украины? Не все галичане парасюки и парубии...
whitewo00    15.07.2019, 09:56
Оценка:  +4
whitewo00
Ирунчик, а ты некогда не думала, что новые образы могут быть также навязаны? Вот например взять россиян. После распада совка они воевали и воюют в молдове,чечне, карабахе, грузии,украине,сирии,африке... С экранов фед сми поливают говном всех вокруг, вообще всех, а сами тип святые. Подумайте об этом
Cowboychik    15.07.2019, 10:00
Оценка:  -2
Cowboychik
Приведи пример не РФ, а США и НАТО. Они никуда не вмешиваются? Чей Косово?
Media-sapiens    15.07.2019, 11:44
Оценка:  0
Media-sapiens
а чего брать только россиян?
украинцы не воевали во всех перечисленных тобой заворухах?
разве что кроме Сирии... но зато в Ираке впрягались как могли.
Cowboychik    15.07.2019, 06:03
Оценка:  +2
Cowboychik
Нечувана свобода слова. Покажите город Донецк. Аллею Ангелов. Разрушения от арт обстрелов. Воьмите интервью у людей, простых прохожих. Почему наших журналистов не пускают в ОРДЛО? Почему нет репортажей украинских СМИ из окуппированного Крыма? Люди не быдло, они требуют правдивой информации...
Cowboychik    15.07.2019, 06:04
Оценка:  +2
Cowboychik
А за угрозы в адрес журналистов, нужно открывать уголовные дела. Разве нет?
farfalle    15.07.2019, 07:52
Оценка:  0
farfalle
Пока Аваков рулит бандитами, этому не бывать
whitewo00    15.07.2019, 10:03
Оценка:  +3
whitewo00
Очень интересная позиция. Почему нет укроповских журналистов в ордло? Очень просто - их отправляют на подвал. Уверен, что какого то журналиста от медведчука могли бы покатать, особенно под выборы. Но картинку мы все уже знаем - рф тут не причем, укропы фашисты.
whitewo00    15.07.2019, 10:07
Оценка:  +3
whitewo00
Меня так удивляет, когда начинаются речи по типу - аллея ангелов, посмотрите на арт обстрелы. Т.е. когда все это мутилось захватывались славянск, аэропорт донецка и начинали стрелять - не было идей, что будут шальные пули, мины, разрешения, мародерства, убийства и прочее. Люди не воспринимали риски.
Cowboychik    15.07.2019, 10:25
Оценка:  -4
Cowboychik
Журналистов никто не тронет. Откуда вы знаете, что их в подвал бросят? В Луганске и Донецке нет карасиков, петюшек и прочего сброда. Вы верите укроСМИ?
DmitriyMakarov    15.07.2019, 11:51
Оценка:  +1
DmitriyMakarov
А по факту все наоборот - Коцаба в Донецк съездил, отснял и сел на годы тут, на подконтрольной США территориию
ЗаУкраину    15.07.2019, 06:00
Оценка:  0
ЗаУкраину
Такова реальность на вассальной территории.Пока что здесь правит бал подзаборная нечисть.
Ira0955    15.07.2019, 04:36
Оценка:  -4
Ira0955
это типа фильма сказки Карлик Нос ? ))))
Cowboychik    15.07.2019, 06:14
Оценка:  -1
Cowboychik
Это фильм о самом эффективном лидере РФ.
Ira0955    15.07.2019, 07:10
Оценка:  -2
Ira0955
пидepe)))
Cowboychik    15.07.2019, 07:17
Оценка:  -1
Cowboychik
Я с Луганска, у меня свое мнение кто nuдopы...
Ira0955    15.07.2019, 07:20
Оценка:  -2
Ira0955
да, конечно, здесь от силы 5 педиков с десятков ников создают массовку и с Луганска и с Крыма и с Одессы и т.д. и т.п. Тфу на вас пукинские памперсы )))
Cowboychik    15.07.2019, 07:36
Оценка:  +1
Cowboychik
Живу на Челюскинцев. В доме, где на первом этаже Супрема находится. Что такое Супрема знают только луганчане. Хозяйка, Мудрая Валентина Николаевна, погибла. Царствие ей Небесное! У одесситов наверняка тоже свое мнение кто в Украине пuдopы....
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