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Канал 112 Украина отменил показ фильма с Путиным

Комментариев: 24
Руководство сослалось на соблюдение безопасность сотрудников телеканала и редакции сайта.
Стоун и Путин
Стоун и Путин
ShowTime

Телеканал 112 Украина решил не показывать в своем эфире фильм Нерассказанная история Украины режиссера Оливера Стоуна с российским президентом, которого называют "биографом Владимира Путина". На сайте канала говорится, что такую рекомендацию дал Международный редакционный совет.

"Безопасность сотрудников телеканала 112 Украина и сайта 112.ua для нас превыше всего... Кроме того, призываю президента, министра внутренних дел, главу СБУ и всех, кого это касается, обеспечить наше право на работу и безопасность сотрудников холдинга", - приводятся в заявлении слова гендиректора телеканала Егора Бенкендорфа.

В ночь на 13 июля в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание редакции 112 на улице Дегтяревской в Шевченковском районе. 

Накануне генпрокурор Юрий Луценко пригрозил каналу уголовным дело за трансляцию фильма с Путиным.

Ранее сообщалось, что ГПУ открыла два дела на телеканал NewsOne, который планировал провести телемост с российским каналом.

 

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Теги: фильм, Путин, телеканал, гранатомет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (25)
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ShakhterDonetsk    14.07.2019, 23:18
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Каждый, кто устраивается работать на этот гуаноканал, видимо сдает мозги в камеру хранения.
Детонатор    14.07.2019, 22:44
Оценка:  +1
Детонатор
Затравили нацистские гниды.
ZlobbniyZusul    14.07.2019, 22:57
Оценка:  0
ZlobbniyZusul
Они и не собирались его показывать как и на другом канале делать телемост!
nonhtf    14.07.2019, 22:19
Оценка:  -6
nonhtf
Если вы задумали делать себе пластику, закачивать ботокс и прочею бодягу, то обязательно посмотрите это кино !
Vasya_iz_Ivanovo    14.07.2019, 22:02
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Покамест, Нацики, с рейтнгом в 2% побеждают, Уря!
Ira0956    14.07.2019, 21:39
Оценка:  +3
Ira0956
бандитская окраина
colavova    14.07.2019, 21:50
Оценка:  -5
colavova
Петербурга?
Paul_Knox    14.07.2019, 21:30
Оценка:  -5
Paul_Knox
А че так... давайте. Потом про гитлера еще покажите...
ZaPetra    14.07.2019, 21:35
Оценка:  +4
ZaPetra
Про Гитлера и так показывают чуть ли не каждый день по Мега
ZlobbniyZusul    14.07.2019, 22:58
Оценка:  0
ZlobbniyZusul
Так точно, смотрел пару дней назад про покушения на Гитлера!
ZlobbniyZusul    14.07.2019, 22:59
Оценка:  -2
ZlobbniyZusul
Кстати Мега единственный смотрибетильный канал в Т2! А ну и ещё по К1 Орёл и решка можно смотреть!
Boxerogos    14.07.2019, 21:30
Оценка:  +4
Boxerogos
Такова"свобода слова"в нашей весёлой,"европейской"ст ране.))))))))))))
colavova    14.07.2019, 21:52
Оценка:  -6
colavova
если пи3дёж называть свободой слова, тогда да))
слава    14.07.2019, 22:22
Оценка:  +2
слава
типичная логика швондера
Я_Христос    14.07.2019, 21:23
Оценка:  +5
Я_Христос
Теперь точно гляну. Обязательно.
colavova    14.07.2019, 21:53
Оценка:  -7
colavova
канечно, в отчёте указать надо
слава    14.07.2019, 21:23
Оценка:  +7
слава
Страна победившего рагулизма
VSHIVANKA    14.07.2019, 21:20
Оценка:  +3
VSHIVANKA
КТО ХОЧЕТ, ТОТ ПОСМОТРИТ.....)))
слава    14.07.2019, 21:25
Оценка:  +1
слава
Спасибо Юрию Луценко за рекламу фильма, а так бы за него никто бы и знать не знал
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