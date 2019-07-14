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Порошенко заявил, что моряки вернутся до выборов

Комментариев: 20
Подробностей политик не рассказал, отметив, что не знает, чьей заслугой это будет объявлено.
Задержанные РФ украинские моряки
Задержанные РФ украинские моряки

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинских моряков, арестованных Россией, могут освободить до дня внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 14 июля.

"У меня есть информация на 90 процентов, что наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было", - сказал он в интервью.

 

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Теги: Россия, Выборы, моряки, украинские моряки, Пленные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (20)
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mirbigstar    14.07.2019, 23:44
Оценка:  +2
mirbigstar
А этот,ну ни как не уймется,-все обещает...
Детонатор    14.07.2019, 22:56
Оценка:  +5
Детонатор
Порошок становится смешон.
atos    14.07.2019, 22:39
Оценка:  +8
atos
Хряк, когда ты уже завалишь своё e6a/\o nugopюra
ВыВсеВрети    15.07.2019, 00:09
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
хряк в Ростове тихо сопит в две дырки!...)))))))
Da-Gabon    14.07.2019, 22:10
Оценка:  +5
Da-Gabon
Путин трубку взял или с Лексусом побеседовал?
ANDREICH    14.07.2019, 21:58
Оценка:  -2
ANDREICH
хай не бреше падло володя маладой не видпустить їх казав
birtov1990    14.07.2019, 21:58
Оценка:  +3
birtov1990
Letohradek
Не вижу разницы межу Порошенко и Зеленским.
Один тестирует морскую воду в Одессе.
Второй тестирует водочку в бутылке.
ВыВсеВрети    15.07.2019, 00:11
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
соска, давай обсудим президентов одного роста!...))))))))
Boxerogos    14.07.2019, 21:35
Оценка:  +7
Boxerogos
Этот свинорылый нетрезвеющий кроваво-коррупционный клоун-хyecoc тот ещё"предсказатель"!Педя Пидоpoшенко,даже не сомневайся,мы все до одного тебе верим!))))))))))))))))))
ВыВсеВрети    15.07.2019, 00:12
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, рог!...)))))
birtov1990    14.07.2019, 21:25
Оценка:  +1
birtov1990
Осталась неделя, ждем-с.
ВыВсеВрети    15.07.2019, 00:12
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ага, точно! соска ты молодец считать умеешь!...))))))))
слава    14.07.2019, 21:20
Оценка:  +9
слава
а какое порошенко имеет к этому отношение ? Опять решил попиариться за чужой счет
Letohradek    14.07.2019, 21:35
Оценка:  -9
Letohradek
Порошенко имеет прямое отношение к освобождению моряков! А попиариться решил квартальный клоун. Кстати, он сегодня тестировал морскую воду в Одессе, в этом и есть отличия между Петром Алексеевичем и охрыпшей крысой!
birtov1990    14.07.2019, 21:55
Оценка:  0
birtov1990
А я не вижу отличий между доном ПЕДРО и Зе.
Один тестирует морскую воду в Одессе.
Второй тестирует водочку в бутылке.
Я_Христос    14.07.2019, 23:52
Оценка:  0
Я_Христос
Таки да, порох имеет прямое отношение к освобождению моряков.
ПОТОМУ ЧТО МЕДВЕДЧУК ЕГО БИЗНЕС-ПАРТНЁР!
АхахахахахАХА хХАХахАХХАХАхАХАХАха!!!!!11!! !
Я_Христос    14.07.2019, 23:53
Оценка:  +1
Я_Христос
(прикол в том, что именно Медведчук занимается освобождением пленных)
VSHIVANKA    14.07.2019, 21:18
Оценка:  +4
VSHIVANKA
Т. Е. В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ УКРОПНЫЕ ЛОДОЧКИ ПРИЧАЛЯТ ДО ХАТЫ ? ))))
ПЕДРО СВОИМ ОЧКОМ ОТВЕЧАЕТ ? ))))
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