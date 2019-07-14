Порошенко заявил, что моряки вернутся до выборов
Подробностей политик не рассказал, отметив, что не знает, чьей заслугой это будет объявлено.
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинских моряков, арестованных Россией, могут освободить до дня внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 14 июля.
"У меня есть информация на 90 процентов, что наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было", - сказал он в интервью.
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Не вижу разницы межу Порошенко и Зеленским.
Один тестирует морскую воду в Одессе.
Второй тестирует водочку в бутылке.
Один тестирует морскую воду в Одессе.
Второй тестирует водочку в бутылке.
ПОТОМУ ЧТО МЕДВЕДЧУК ЕГО БИЗНЕС-ПАРТНЁР!
АхахахахахАХА хХАХахАХХАХАхАХАХАха!!!!!11!! !
ПЕДРО СВОИМ ОЧКОМ ОТВЕЧАЕТ ? ))))