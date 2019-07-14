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Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами - СМИ

Комментариев: 23
Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.
Кортеж Зеленского попал в ДТП
Кортеж Зеленского попал в ДТП
Страна

В Запорожской области колонна автобусов, которая везла отдыхавших с курортов, попала в ДТП. Как сообщает 14 июля издание Страна со ссылкой на Управление госохраны, с автобусами столкнулись три автомобиля из кортежа президента Владимира Зеленского.

Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов съехал в кювет. Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.

Страна

"В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда - и ДТП", - рассказал источник.

Отмечается, что Зеленского в кортеже не было - в Киев он вернулся на самолете.

Ранее сообщалост, что в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский посетил КПП на админгранице с Крымом. Он также искупался в Черном море вместе с сотрудниками администрации и местными жителями.

 

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Теги: ДТП, видео, фото, кортеж, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (23)
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h_a_a_r_p    14.07.2019, 23:18
Оценка:  -3
h_a_a_r_p
то море то турция то граница крыма ---- нечем больше заняться ?
h_a_a_r_p    14.07.2019, 23:17
Оценка:  -3
h_a_a_r_p
Вот кто еще из президентов такие косяки делает каждый день?
Boxerogos    14.07.2019, 22:40
Оценка:  -6
Boxerogos
Какой Педя Пидoрошенко"диабетик",м ожно легко увидеть,набрав на Ютубе запрос"Пьяный Порошенко"!Потрохоботы очень любят называть алкоголизм своего кормильца"диабетом",но их слова стоят гораздо дешевле гoвна собачьего.Как и слова их свинорылого боха Педи.Аминь.)))))))))))))
Boxerogos    14.07.2019, 22:19
Оценка:  -6
Boxerogos
При Педе Пидоpoшенко такого и представить себе было нельзя.От перегара бывшего свинорылого"харянта" встречные авто слетали на обочину...
colavova    14.07.2019, 22:29
Оценка:  +2
colavova
от перегара диабетика у пуйла лабутены слетали в обочину
autsaider_gigimo    14.07.2019, 22:11
Оценка:  +5
autsaider_gigimo
Какой преЗЕдент, такой и кортеж.
alex_br    14.07.2019, 22:09
Оценка:  +1
alex_br
Ниче, холопы все-равно за Зе проголосуют, у барина всенародная любовь
colavova    14.07.2019, 22:30
Оценка:  +5
colavova
милашка, правда?
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 22:04
Оценка:  +5
ВАТА_FUCK
Колонна автобусов по любому шла в сопровождении патрульной полиции с синими маячками, иначе никак, так в правилах написано! Зе!_водители решили что их синие маячки - синее и маячнее и протаранили за не уступание дороги, ах какому парню, чтоб неповадно было!
birtov1990    14.07.2019, 21:47
Оценка:  -4
birtov1990
У одного президента люди сознание теряли , когда он проходил мимо.
Второй президент подошел к этому вопросу более радикально, решил сбивать.
А, что делать, ну не хочет наш народ добровольно умирать.
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 21:54
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
Тебе масквацапу какое дело?
birtov1990    14.07.2019, 22:01
Оценка:  -4
birtov1990
ВАТА_FUCK
Отвечаю на вопрос.
А тебе какое дело кастрюлеголовый шароварник.
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 22:07
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
Никакого, до гигантского роста гвардейцев РПК вашего гидранта Xyйлa! До того что происходит в моей стране - очень даже есть!
Natalila1970    14.07.2019, 22:00
Оценка:  -1
Natalila1970
кого сбил?его в кортеже не было
colavova    14.07.2019, 22:32
Оценка:  0
colavova
детей сбил, сам самолётом слинял
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 23:31
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Ну да, точно. Нах тогда "пустой" кортеж гонять?
ВыВсеВрети    14.07.2019, 23:25
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
соска, отдыхать нужно, а то сгоришь на работе!...)))))))
Letohradek    14.07.2019, 21:38
Оценка:  0
Letohradek
Теперь квартальный баран будет тратить государственные деньги на приобретение новых авто ... Кстати, этот крысеныш утверждал, что кортежей не будет!
Григорич    14.07.2019, 21:50
Оценка:  -3
Григорич
они застрахованы дебил
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 21:53
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Если речь идет о The!ленском, то застрахЕрены
Letohradek    14.07.2019, 21:55
Оценка:  0
Letohradek
Ватный скот, крысеныш утверждал, что кортежей не будет! Любопытно прочесть твой ответ об этом
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 22:10
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Letohradek Ну не знаю, судя по длине вовиного "кортежа" он явно пытается что-то компенсировать
colavova    14.07.2019, 22:34
Оценка:  +2
colavova
страховку я понимаю оплатят из кармана российских налогопларельщиков
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