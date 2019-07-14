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В ДТП с главой облорганизации Слуги народа погибла женщина

Комментариев: 5
Девочка и мужчина находятся в тяжелом состоянии. Сердюков обещает взять на себя расходы на их лечение.
Соратник Зеленского попал в смертельное ДТП
Соратник Зеленского попал в смертельное ДТП

Глава полтавского отделения партии Слуга народа Алексей Сердюков заявил, что стал участником ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом он написал на своей странице в Facebook 14 июля.

"Вчера случилось страшное. За рулем автомобиля был я ... Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог его завершить. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно ... У меня перелом таза ... Нет слов, которые можно сказать чтобы стало легче родственникам погибшей девушки", - написал он.

Сердюков пообещал взять на себя все расходы, связанные с лечением других пострадавших.

Пресс-служба полиции Полтавской области сообщает, что ДТП произошло 13 июля около 18.00 на автодороге Полтава-Диканька" между селами Бричковка и Сорочин Яр.

Столкнулись автомобили Toyota Corolla (два человека) и ВАЗ-21099 (три человека).

"Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Через несколько часов в реанимации скончалась пассажир ВАЗа. Ее 12-летняя дочь - в тяжелом состоянии в реанимации, также в тяжелом состоянии водитель ВАЗ", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда Toyota на встречную полосу.

 
 

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Теги: ДТП, фото, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Boxerogos    15.07.2019, 00:07
Оценка:  +1
Boxerogos
Не передача у тебя провалилась,а мозг!Тварь!
sharry-sharry    14.07.2019, 23:53
Оценка:  -3
sharry-sharry
Не сядет он никуда,Зе отмажет,позвонит кому нужно...Человеческая жизнь гроша ломанного не стоит.
ShakhterDonetsk    14.07.2019, 23:42
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Оплатит похороны и останется на свободе ?
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 23:45
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
хз мб
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 23:39
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Он сам это "кино" видать не смотрел, раз такую муйню написал! Какая передача, бл. провалилась, куда, в тюрьму?
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