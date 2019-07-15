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В Госохране отреагировали на ДТП с авто из кортежа

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В УГО заверили, что автомобиль президента Владимира Зеленского в аварии не пострадал.
В Запорожской области произошло ДТП с участием президентского кортежа
В Запорожской области произошло ДТП с участием президентского кортежа

В Управлении государственной охраны официально подтвердили факт ДТП с автомобилем из кортежа президента Владимира Зеленского, произошедшим в Запорожской области. Об этом говорится на странице УГО в Facebook вечером 14 июля.
 
Отмечается, что микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. 
 
Ранее в СМИ сообщили, что вероятной причиной аварии могла послужить усталость водителей из-за неукомплектованности штата.
 
В УГО эту информацию опровергли, заявив, что штат Госохраны укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства.
 
Автомобиля президента среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в аварию попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении. Жертв нет.


 
Напомним, в эти выходные Зеленский отдыхал в Одессе, откуда вылетел в Киев. Сообщалось, что в Запорожской области колонна автобусов с детьми попала в аварию с участием машин из кортежа Зеленского.
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Теги: ДТП, дети, кортеж, Госохрана, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ZETey_Ангел    15.07.2019, 01:36
Оценка:  0
ZETey_Ангел
Зебилы в своем реперутаре!
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