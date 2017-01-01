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На пляже в Одессе сошел оползень

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Слон обрушился на побережье в Одессе вечером 14 июля. Оползень произошел на площади около 150 кв.м.
Оползень сошел на одном из одесских пляжей
Оползень сошел на одном из одесских пляжей
ДСНС

На берегу Черного моря между центральным пляжем и пансионатом Борей в Одессе сошел оползень, сообщила пресс-служба ГосЧС.
 
"14 июля в 17:28 поступила информация о том, что в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом Борей произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв м. По состоянию на 19:15 на месте оползня никто не найден, поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении.
 
По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

Напомним, ранее в Стамбуле из-за оползня рухнул четырехэтажный дом, никто не пострадал. А в Колумбии из-за оползня погибли около 20 человек.

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Теги: Одесса, пляжи, оползень, ГосЧС
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Источник: korrespondent.net

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