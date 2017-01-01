На пляже в Одессе сошел оползень

Слон обрушился на побережье в Одессе вечером 14 июля. Оползень произошел на площади около 150 кв.м.



На берегу Черного моря между центральным пляжем и пансионатом Борей в Одессе сошел оползень, сообщила пресс-служба ГосЧС.

"14 июля в 17:28 поступила информация о том, что в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом Борей произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв м. По состоянию на 19:15 на месте оползня никто не найден, поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

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