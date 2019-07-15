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В Анталии за два месяца умерли 13 украинцев

Комментариев: 19
С начала туристического сезона в мае в регионе, за который отвечает консульство Украины, произошло 13 случаев смертей украинцев.
В Турции массово умирают украинцы
В Турции массово умирают украинцы
pixabay.com

В период с мая по июнь включительно в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии, зафиксировано 13 случаев смертей украинце. Об этом консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко сообщил Укринформу.

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“С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья“,  – рассказал он.
 
Первая из причин, это сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице.
 
Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были, привел неутешительные данные дипломат.

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По словам Хоменко, большинство проблем, с которыми сталкиваются украинцы, которые приезжают на отдых,  – это несоблюдение обычных, общих правил поведения. Прежде всего, то, что злоупотребление алкоголем и вообще его употребление с купанием в море.

 
“Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших“, – отметил консул.

Напомним, ранне были названы самые популярные курорты среди украинцев. Больше всего украинские туристы летают на курорты в Турцию.
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Теги: смерть, Турция, туристы, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
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farfalle    15.07.2019, 11:44
Оценка:  +1
farfalle
Жрать и пить надо меньше. Как с цепи срываются на шведском столе. Стыдно за вас, селюки
Da-Gabon    15.07.2019, 10:57
Оценка:  +7
Da-Gabon
"Все включено" - страшная вещь.
h_a_a_r_p    15.07.2019, 10:44
Оценка:  +3
h_a_a_r_p
только в Анталии и всего за 2 месяца - ну вы жрете нищеброды , хоть там напиться нахаляву да ?!
birtov1990    15.07.2019, 08:10
Оценка:  -1
birtov1990
BROKER666
Поверь мне втрое меньше чем ты.
BROKER666    15.07.2019, 08:18
Оценка:  -3
BROKER666
я в курсе... мне в отличии от тебя - 77го года
birtov1990    15.07.2019, 11:32
Оценка:  +3
birtov1990
BROKER666
И что, мне 60 лет.
Количество выпитого не зависит от возраста.
ВыВсеВрети    15.07.2019, 08:22
Оценка:  -7
ВыВсеВрети
соска, ты совсем себя не жалеешь!...))))))))
может найди себе мужика!...
бери подругу вшивую и на поиски!...))))))
VSHIVANKA    15.07.2019, 06:06
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ.....
BROKER666    15.07.2019, 07:15
Оценка:  +1
BROKER666
это тебя касается с боярой и стекломоем
birtov1990    15.07.2019, 08:04
Оценка:  -2
birtov1990
BROKER666
А тебе бы я посоветовал пить поменьше свои местные напитки голд и антисептик.
BROKER666    15.07.2019, 08:08
Оценка:  0
BROKER666
йухло малолетнее, я не в курсе что ты бухаеш
ВыВсеВрети    15.07.2019, 08:52
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
соска, страны советов давно нет!....))))))))
засунь свои советы...ну ты знаешь куда?!....))))))))))
Ira0956    15.07.2019, 07:48
Оценка:  +5
Ira0956
Жрать надо меньше. А то приезжают в отель, где все включено, и начинают жрать в три горла, халява ведь. И вот вам итог
BROKER666    15.07.2019, 07:57
Оценка:  0
BROKER666
главное что обдолбаных к0цапов туда не пускают
ВыВсеВрети    15.07.2019, 08:26
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
на росии ежегодно дохнет 980000 мужиков в возрасте до 40 лет!...
это отчет министра на росии, (два года назад). уверен ситуация только ухудшилась!...)))))))))
бабы рожать не успевают, и тут на помощь приходят наши братья китайцы.....)))))))))
r-efr    15.07.2019, 11:34
Оценка:  +4
r-efr
А почему ты только Россию в пример берёшь,а не например Папуа Новая-Гвинея,до уровня которой Украина опустилась?
И вообще переводить стрелки это гнилая натура.
Ira0955    15.07.2019, 04:34
Оценка:  -4
Ira0955
скиньтесь всем миром и отправьте BoserogosA в Анталию )))
birtov1990    15.07.2019, 08:08
Оценка:  -3
birtov1990
Ira0955
Соска, для тебя даже всем миром скидыватся не надо, я тебя туда отправлю за свой счет. Чтоб здесь дышалось, другим легче.
ВыВсеВрети    15.07.2019, 08:54
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
соска!...ржунемагу с тебя!...)))))))
деточка пойди поиграй куклами!....))))))))
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