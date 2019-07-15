В Анталии за два месяца умерли 13 украинцев
С начала туристического сезона в мае в регионе, за который отвечает консульство Украины, произошло 13 случаев смертей украинцев.
В период с мая по июнь включительно в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии, зафиксировано 13 случаев смертей украинце. Об этом консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко сообщил Укринформу.
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“С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья“, – рассказал он.
Первая из причин, это сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице.
Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были, привел неутешительные данные дипломат.
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По словам Хоменко, большинство проблем, с которыми сталкиваются украинцы, которые приезжают на отдых, – это несоблюдение обычных, общих правил поведения. Прежде всего, то, что злоупотребление алкоголем и вообще его употребление с купанием в море.
“Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших“, – отметил консул.
Напомним, ранне были названы самые популярные курорты среди украинцев. Больше всего украинские туристы летают на курорты в Турцию.
Напомним, ранне были названы самые популярные курорты среди украинцев. Больше всего украинские туристы летают на курорты в Турцию.
Поверь мне втрое меньше чем ты.
И что, мне 60 лет.
Количество выпитого не зависит от возраста.
может найди себе мужика!...
бери подругу вшивую и на поиски!...))))))
А тебе бы я посоветовал пить поменьше свои местные напитки голд и антисептик.
засунь свои советы...ну ты знаешь куда?!....))))))))))
это отчет министра на росии, (два года назад). уверен ситуация только ухудшилась!...)))))))))
бабы рожать не успевают, и тут на помощь приходят наши братья китайцы.....)))))))))
И вообще переводить стрелки это гнилая натура.
Соска, для тебя даже всем миром скидыватся не надо, я тебя туда отправлю за свой счет. Чтоб здесь дышалось, другим легче.
деточка пойди поиграй куклами!....))))))))