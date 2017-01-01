В доме, где подорвались двое детей, найден арсенал боеприпасов

В настоящее время изъятое еще обезвреживается саперами на удаленном полигоне.

Более тысячи взрывоопасных предметов изъяли в хозяйстве в Ровенской области, где 13 июля от взрыва погибли дети. Об этом сообщили в Нацполиции.

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Уточняется, что полицейские изъяли 1149 единиц взрывчатых предметов. Это 31 минометная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов.

Хозяину дома сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и боеприпасами и в незаконном изготовлении боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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Дети погибли 13 июля. Правоохранители сообщали, что мужчина, в помещении которого произошел взрыв, собирал металлолом и привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

Мужчину арестовали npu.gov.ua

Жертвами стали жившие по соседству внуки хозяина двора. По данным полиции, они открыли металлический сейф и нашли там коробку, которая взорвалась при попытке ее открыть. Она была оборудована самодельным взрывным устройством.

Напомним, экс-военный под Киевом собирался взорвать 5 детей. Полиция с трудом успокоила дебошира.