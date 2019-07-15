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Под Киевом у копов угнали патрульный автомобиль

Комментариев: 5
Угонщики работали в паре.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Белой Церкви Киевской области у полицейских, которые прибыли на вызов, из-под носа угнали служебную машину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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Происшествие случилось сегодня рано утром. Полицейские отрабатывали территорию на бульваре Александрийский. После того, как ничего подозрительного не было обнаружено, копы сели в автомобиль и пытались уехать.

В то время к ним подошел неизвестный молодой человек. Он снимал копов на видео и мешал им сдвинуться с места. Полицейские приняли решение задержать его. В момент, когда копы покинули автомобиль, другой неизвестный мужчина сел за руль и скрылся в неизвестном направлении.

Гражданин на замечание не реагировал, оказал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание патрульных была сосредоточено на нарушителе, другой человек, незаметно подошедший к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении, - сообщили в полиции.

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Угонщика задержали через 10 минут, с машины ничего не пропало.

Напомним, в Белой Церкви мужчина угнал катафалк. Полиции удалось быстро обнаружить автомобиль. Похитителем оказался 23-летний житель Киевской области.

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Теги: автомобиль, полиция, Белая Церковь, копы
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Комментариев (5)
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FPN    15.07.2019, 12:08
Оценка:  0
FPN
КАКОЕ РУКОВОДСТВО, ТАКИЕ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
T-REX2    15.07.2019, 11:39
Оценка:  +2
T-REX2
Ключи в замке были?лошары
Media-sapiens    15.07.2019, 11:52
Оценка:  +2
Media-sapiens
прохвесионалы куле...
с таким успехом один может также отвлекать, а другой их переехать...
П    15.07.2019, 11:20
Оценка:  +5
П
Мусоров нельзя снимать на камеру?
Media-sapiens    15.07.2019, 11:31
Оценка:  +4
Media-sapiens
вылезли быкануть и проиппали быкомобиль
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