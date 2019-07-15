Зеленский может встретится с Трампом в Польше, - СМИ

Журналисты узнали, что встреча между президентами вероятна на территории Польши.

Многие мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, приедут в Польшу 1 сентября на мероприятия 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом пишет Rzeczpospolita, ссылаясь на собственные источники.

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Существует большая вероятность того, что в ходе этого визита произойдет первая встреча Трампа и Зеленского. Предварительно журналисты обнародовали информацию, что встречу проведут 1 сентября.

Зеленский приедет в Польшу на два дня - 1 и 2 сентября. Трамп будет в стране 31 августа и 1 сентября. Соответственно, у них есть шанс провести переговоры.

Зеленский старается во время этого визита провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом ... Это должно было состояться 1 сентября, - передает источник издания.

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Напомним, Зеленский назвал одну из тем встречи с Трампом. Украинский президент намерен обсудить с американским коллегой вопрос российского газопровода Северный поток-2.