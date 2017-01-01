На пляже Одессы сошел оползень: под завалами ищут отдыхающих

Спасатели проводят поисковые операции.

На одесском пляже случился оползень. Песком могло засыпать отдыхающих. Об этом сообщили на сайте ГСЧС Одесской области.

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ЧП произошло в Черноморке между центральным пляжем и пансионатом “Борей”. На протяжении двух дней на месте работает спасательная служба, ведь существует информация, что песком засыпало отдыхающих. На данный момент, по информации местных СМИ, пострадавших не нашли, но поисковые работы продолжаются.

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Оползень случился 14 июля около 17:30. Спасатели занимались поиском возможных пострадавших до 21:30, однако поиски были приостановлены до утра понедельника. Спасатели говорят, что пострадавших обнаружено не было, но были найдены вещи отдыхающих. Также в работах принимали участие местные жители.

К слову, этот пляж находился в аварийном состоянии. Он был закрыт для отдыхающих. Между тем, люди игнорировали запрет.

Напомним, на пляже в Одессе сошел оползень. Спасатели ищут пострадавших.