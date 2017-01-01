"Важного для Путина" Вышинского сегодня могут отпустить, приехала Москалькова

Одного руководителя "РИА-Новости" можно было бы отменять на пленных моряков, Сущенко и Сенцова, считают в ГПУ .

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Сегодня в 16:15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя “РИА-новости“ Кирилла Вышинского. Об этом написала спикер генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

“Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу“, - отметила она.

“Благодаря чему? Благодаря решению Конституционного суда, который “заботится“ о террористах и ​​госизменщикам и привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту“, - пишет Сарган.

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“Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром. Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных“, - пояснила спикер.

Именно поэтому одной лишь Вышинского можно было бы обменять на 24 военнопленных украинских моряков.

“Почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, и даже решение суда ООН немедленно выпустить украинцев на свободу проигнорировано Путиным“, - возмущена она.

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Также только Вышинского Путин мог бы обменять на украинского журналиста Романа Сущенко - “более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным“, - отмечает Сарган.

Еще один такой кандидат на освобождение в обмен на Вышинского - украинский режиссер Олег Сенцов.

“Более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замечены Путиным. На всех вместе! Одного Вышинского!“, - пишет она.

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“Ждем решения суде. Сегодня в 16.15“, - добавила Сарган. В Киев тем временем прибыли российский омбудсмен Татьяна Москалькова, пишет “Новое время“ со ссылкой на “Интерфакс-Украина“.

Напомним, ранее в Кемле заявили, что переговоры об освобождении украинских моряков не ведутся.