Фонд Рината Ахметова: помощь приходит вовремя

Фонд Рината Ахметова в июле отпразднует 14-летие. За эти годы помощь и поддержку Рината Ахметова получили миллионы украинцев разных возрастов, из разных регионов, с разными проблемами. К своему Дню рождения Фонд сделал подарок стране – начал реализацию проекта “200 скорых для Украины“, в рамках которого все регионы получат современные неотложки, оборудованные по последнему слову медицинской техники. Проект своевременный, нужный и далеко не единственный.

МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

По официальной статистике, автомобильный парк подстанций скорой медицинской помощи в Украине в среднем изношен на 60%. Наряду с регионами, полностью обеспеченными новыми реанимобилями, есть и такие, где медики вынуждены выезжать к пациентам на машинах, которым по 30-40 лет. Поэтому Ринат Ахметов, по личному решению и из собственных средств, профинансировал приобретение 200 автомобилей скорой помощи для всех регионов страны. Первые 30 скорых уже переданы областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад. Это машины типа В Peugeot Boxer, в которых есть все необходимое для спасения людей в условиях чрезвычайных ситуаций. Остальные 170 машин, среди которых помимо Peugeot будут автомобили Citroen Jumper и Toyota Land Cruiser, поступят в медучреждения до конца 2019 года.

– 200 скорых от Рината Ахметова позволят врачам ежегодно совершить более миллиона выездов и спасать более миллиона человеческих жизней. Это один из медицинских проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь и спасение жизней в буквальном смысле. Это современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает скорым частных клиник, – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Медики, получившие ключи от новых неотложек, с радостью констатировали: “Помощь придет вовремя“. И эти слова можно считать девизом Фонда Рината Ахметова, который с началом вооруженного конфликта на Донбассе полностью переформатировал свою деятельность и направил все ресурсы на помощь мирному населению региона. Эта работа продолжается и сегодня.

ГУМАНИТАРНЫЙ ШТАБ

Программа Фонда помощи Донбассу получила название “Гуманитарный штаб Рината Ахметова“ и является самой масштабной за все время его деятельности. Главным в работе Штаба стал принцип “помочь здесь и сейчас“ тем, кто в этом нуждается, оперативно и системно. Штаб стал самой крупной гуманитарной миссией, работающей на востоке Украины и единственной в своем роде в истории страны.

За время работы спасено более миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. И каждый день помощь продолжает поступать тем, кто особенно остро в ней нуждается. Это продуктовые наборы. Это ежедневная и системная поддержка стариков, детей, людей с инвалидностью.

Каждый день мобильные волонтеры Фонда преодолевают сотни километров по разбитым и заминированным дорогам, чтобы доставить помощь Рината Ахметова в населенные пункты в серой зоне.

– Я был на Донбассе и встретил группу пожилых людей в одном из поселков. Они рассказали, что ждут помощь Рината Ахметова. Такую же картину я застал и в других населенных пунктах. Спасибо Фонду Рината Ахметова за ту работу, которую он делает с первых дней конфликта на Донбассе и которую я видел своими глазами, – сказал представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

РИНАТ АХМЕТОВ – ДЕТЯМ

Помощь детям всегда в приоритете у Рината Ахметова. Поэтому в Фонде действует множество программ и проектов, направленных на поддержку самых юных жителей Украины.

В рамках проекта “Здоровое сердце“ детям проводят коррекционные операции по закрытию порока сердца специальным имплантом – окклюдером в ведущих кардиоклиниках страны.

Проект “Теперь я слышу“ – помогает установить высокочувствительные слуховые аппараты малышам с проблемами слуха. Благодаря этим устройствам они могут впервые услышать звуки окружающего мира, голоса родителей, учиться и развиваться наравне со сверстниками.

С началом конфликта на Донбассе в 2014 году тяжелобольные дети лишились возможности получать жизненно важные лекарства. Чтобы такие ребята и их родители не остались без поддержки, начал работать уникальный для Украины проект “Лекарства детям“. С начала его работы выдано свыше 4300 наборов медикаментов тяжелобольным ребятам, проживающим по обе стороны линии соприкосновения.

В 2015 году стало ясно, что проживающая бок о бок с вооруженными действиями детвора нуждается в психологической реабилитации. Пережитые огромный стресс, потрясения, ужасы не могли не оставить следа в их душах. Психологи Фонда Рината Ахметова забили тревогу: если не освободить детей от оков переживаний, в будущем все это аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. Так появился проект “Мирное лето – детям Донбасса“. Уже пять лет мальчики и девочки приезжают по путевке от Рината Ахметова в оздоровительные комплексы и санатории страны со своими страхами и травмами, а спустя всего две недели возвращаются домой полными уверенности в себе и своем будущем. Таковы результаты арт-терапии и тренингов, включенных в программу пребывания и психологической реабилитации детей.

Проект “Твоя суперсила“ Фонда Рината Ахметова – это цикл мотивационных встреч воспитанников интернатных учреждений Донецкой области с амбассадорами – звездами телеканала “Украина“. Известные и успешные люди своим примером демонстрируют, что мечты сбываются, главное – преодолеть страх, лень и сомнения. А также они делятся секретами профессионального мастерства и успеха. У проекта уже есть история успеха. Первые мотивационные встречи с амбассадорами в декабре 2018 года показали их важность, ребята могут рассказать о своих мечтах, получить поддержку и веру в то, что смогут добиться своих целей.

СТАТЬ СЕМЬЕЙ

Поддерживает Фонд Рината Ахметова и детей из интернатных учреждений, которые лишены родительской опеки и тепла. Для этого были созданы программа и портал “Сиротству – нет!“, чья главная задача – помочь ребятам обрести счастье в семье. За годы существования программа и портал стали лидером национального усыновления и показали, что приемное родительство – непростой, но посильный шаг.

Благодаря порталу и программе “Сиротству – нет!“ были усыновлены или взяты под опеку 9406 ребят. Если переложить эту цифру на дни, то получится, что 11 лет ежедневно минимум два ребенка, лишенных родительского тепла, находили и продолжают находить свои семьи. Невозможно точно установить число мальчиков и девочек, нашедших родителей благодаря просветительской работе, которую ведет Фонд.

ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В МУЗЕИ

Внедрить лучшие мировые практики в отечественных музеях, стать локомотивом и примером позитивных изменений в сфере музейного дела в Украине. Дать возможность музеям не просто вернуться в публичное пространство, но стать интересными, современными и популярными. Реализация этих задач легла в основу проекта “Динамичный музей“, начатого в 2012 году. Понимая, что внимания государства для развития недостаточно, Фонд Рината Ахметова профинансировал самые перспективные и интересные проекты, один из которых предложил Львовский природоведческий музей. На тот момент его ценнейшие экспонаты десятилетиями оставались в хранилище и могли быть навсегда утеряны. Благодаря проекту сотрудники музея разработали дорожную карту изменений, интересную для современной аудитории. Фонд поддержал эту программу. Так, помимо реставрации доисторических животных львовский музей был оснащен современными мультимедийными технологиями, а его сотрудники прошли обучение и стажировку в лучших музеях мира. Итогом масштабной работы стало открытие 26 июня 2019 года уникальной выставки “Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов“. Ее главными экспонатами стали мамонт и шерстистый носорог.

РАБОТА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

На протяжении многих лет Фонд Рината Ахметова представляет Украину среди благотворительных организаций мирового уровня. В частности, является членом Европейского центра фондов (EFC), где его деятельность получила признание и высокую оценку европейских благотворителей. Ежегодная конференция EFC объединяет более 500 крупнейших европейских и международных благотворительных организаций. Участвуя в мероприятиях такого уровня и обмениваясь опытом, Фонд затем внедряет новейшие стандарты филантропии в Украине.

Еще одним направлением работы на международной арене стало максимальное привлечение мирового сообщества к одному из самых крупных вооруженных конфликтов ХХІ века, который происходит сегодня в центре Европы. Для этого Фонд издал и презентовал в 2018 году фотокнигу “Донбасс и Мирные“ – летопись трагических событий на востоке Украины, ставшую шокирующим открытием для многих тысяч европейцев.

“От историй, изложенных в этой книге, мурашки по коже“, – отметила Аида Календер, представитель одной из гуманитарных организаций Сараево.

Фотокнига была презентована в Украине, за ее пределами и вызвала огромный резонанс:

– на литературном фестивале “Книжный Арсенал“ (Киев);

– на 29-й генеральной ассамблее Европейского центра фондов (EFC) в Брюсселе;

– на презентации в формате публичных чтений в рамках акции “Донбасс и Мирные“ в Мариуполе;

– на открытии мурала “Милана“ в Мариуполе, посвященного героине фотокниги Милане Абдурашитовой;

– на форуме издателей во Львове (Book Forum 2018) фотокнига “Донбасс и Мирные“ отмечена Украинским библиотечным фондом в номинации “Лучшая социальная фотокнига года“;

– на украинском стенде Книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне (Frankfurt Book Fair 2018);

– на пленарной сессии Европейского парламента в январе 2019 года (Страсбург);

– на украинском стенде Книжной ярмарки в Лондоне (The London Book Fair 2019).

РАБОТА ФОНДА РИНАТА АХМЕТОВА В ЦИФРАХ