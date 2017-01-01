Денисова: Зеленский не говорил об обмене Вышинского на Сущенко

Омбудсмен прокомментировала возможность обмена Вышинского на кого-то из украинских политзаключенных.

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Офис Уполномоченного ВР Украины по правам человека следит за состоянием здоровья и соблюдением условий содержания в колонии незаконно осужденного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко. Об этом сообщила Людмила Денисова, передает Укринформ.

“О Романе Сущенко: мы следим - и реагируем. Как только есть что-то с его состоянием здоровья, по условиям содержания - как только становится известно нам о том, что есть какие-то не такие условия“, - пояснила она.

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“Например, так было, когда его только перевели из Лефортово к месту отбывания наказания - это, безусловно, из-за моего вмешательства эти условия были улучшены “, - заявила Денисова.

Омбудсмен также отметила, что разговаривала с женой Сущенко после визита родных к Роману в колонию.

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“Он все еще находится за решеткой, и потому главный вопрос - освобождение. И сейчас мы проводим переговоры - мы как офис Уполномоченного и мы как Украина - для освобождения всех граждан Украины, которые находятся в местах несвободы РФ и в Крыму“, - сказала она .

Денисова также прокомментировала распространенную ранее в некоторых СМИ информацию о возможности обмена Романа Сущенко на редактора “РИА Новости-Украина“ Кирилла Вышинского.

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“Ну, это только СМИ распространяют такую ​​информацию. Потому что, если вы слышали речи, с которыми обращается именно президент Зеленский, то он не говорит об обмене, он говорит об освобождении“, - заявила омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что суд по делу Кирилла Вышинского перенесли.